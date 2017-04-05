Покупка очередного пальто не вдохновляет, и вы присматриваете себе что-то новое на весну? Обратите внимание на кейп! Знающие люди не зря называют его «королем верхней одежды». С ним любой образ становится более изысканным, женственным и, уж если хотите, даже аристократическим. Это единственная одежда, которая не выходит из моды вот уже несколько столетий и вряд ли когда-нибудь исчезнет из женских гардеробов.

1 2 3 ... 23 Отличительными чертами кейпа являются трапециевидный крой и прорези вместо рукавов

Кейп очень удобен и практичен, подходит как женщинам... так и мужчинам, является идеальной верхней одеждой для будущих мам и способен заменить собой любую верхнюю одежду. Мы уверенно заявляем, что у этого предмета гардероба нет ни одного недостатка!