Дорогие девушки! Мы неделями читали ваши поздравления и никак не могли выбрать победителей, вручить призы хотелось каждой из 1125 читательниц, которые приняли участие в нашем конкурсе. Огромное спасибо всем тем, кто читает нас годами, спасибо за искренние поздравления, чудесные стихи и приятные слова, мы действительно работаем для вас! Итак, кто же вошел в финальный список победителей? 

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    Главный приз — стиральная машина Candy Smart Touch! Технология, лежащая в основе функции Smart Touch у одноименной линейки стиральных машин Candy, позволяет машине и мобильному устройству работать на благо общего дела — качественной стирки белья. Владельцу достаточно загрузить приложение на свой смартфон и приложить его к верхней панели машинки, а дальше понадобится только следовать инструкциям голосового помощника, который поможет выбрать нужную программу стирки.

Победители

Поздравляем наших читательниц! 

1 место — стиральную машину Candy Smart Touch получает Чагина Екатерина Андреевна из Новосибирска
2 место — синюю кожаную сумку Carlo Pazolini получает Ландина Екатерина Юрьевна из Москвы
3 место — красная кожаная сумка Carlo Pazolini достается Никулиной Галине Федоровне из Воронежа
4 место — женские часы Guess из коллекции Sport Steel с кожаным коричневым ремешком и корпусом в розовой позолоте с минеральным стеклом и розовая косметичка получает Паламарчук Елена Леонидовна из Симферополя
5 место — женские часы Guess в позолоченном корпусе с браслетом и корпусом из перламутра и розовая косметичка достаются Усачевой Ларисе Владимировне из Воронежа
6 место — женские часы Guess с позолоченным корпусом и минеральным стеклом и розовую косметичку получает Москвина Елена Викторовна из Новосибирской области
7 место — женские часы Guess из коллекции Dress Steel с ремешком из синей кожи и розовую косметичку получает Полубечко Людмила из Омска
8 место — женские часы Guess с ремешком из черной кожи и стразами на циферблате и розовая косметичка получает Сергеева Анна Андреевна из Москвы
9 - 13 место — сертификаты на 3000 рублей в магазин «Dефи*ле» получают Андрианова Н.А. из Люберец, Григорьева Анна Васильевна из Перми, Дарья Андреевна из Нижнего Новгорода, Лимаренко Олеся Викторовна из Волгограда, Позднякова Елена Владимировна из Саратова
14 - 38 место — аромат Amor Amor от Cacharel получают: 



  • Богомолова Екатерина Сергеевна, Железнодорожный
  • Бочарова Анастасия, Волгоград
  • Буртасова Елена Александрована, Красногорск
  • Валиева Алина Фаридовна, Полевской
  • Веселкова Мария Сергеевна, Сочи
  • Витязева Инна Сергеевна, Москва
  • Голобурдина И.В., Краснодар
  • Дорофеева Алена Юрьевна, Белгород
  • Дорохина Анастасия Борисовна, Кашира
  • Егорова Анна Константиновна, Ульяновск
  • Ерофеева Валентина Сергеевна, Ульяновск
  • КАДИРОВА Юлия Станиславовна, Воронеж
  • Лобанова Ольга Викторовна, Калуга
  • Малыхина Ирина Леонидовна, Оса
  • Набиуллина Екатерина Николаевна, Балашиха
  • Нешумова Татьяна Николаевна, Набережные Челны
  • Озерова Елена Александровна, Оренбург
  • Сарычева Елена Александровна, Воронеж
  • Светлана N., Мурманск
  • Смирнова Юлия, Мытищи
  • Солдатова Ольга Дагировна, Арзамас
  • Соляник Галина Дмитриевна, Москва
  • Цицина Надежда Дмитриевна, Красноярск
  • Чурбакова Елена Владимировна, Карлинское
  • Шакирова Александра Андреевна, Москва

39 - 50 место (мы увеличили количество призов в этой номинации с 5 до 12 наборов) — набор лаков WOMANIA by Pink Up получают: 

  • Indian Summer, Воронеж
  • Анна Сергеевна Пономарёва, Удельная
  • Мельник Галина, Москва
  • Ольга Владимировна Кудрявцева, Санкт-Петербург
  • Рачкова Раиса, Железногорск
  • Савельева Ирина Евстафьевна, Фрязино
  • Садретдинова Екатерина Рудольфовна, Москва
  • Тодорова Наталья Александровна, Новороссийск
  • Турунтаева Диана, Оренбург
  • Хренова Елена Анатольевна, Новомосковск
  • Шпилько Карина Борисовна, Волгоград
  • Шумилкина Ольга Владиленовна, Москва

Призы выдаются согласно правилам конкурса

Победителям на электронный адрес, указанный при регистрации, в течение 3 рабочих дней придет извещение о победе. Победитель должен ответить на письмо в течение 5 календарных дней и предоставить всю запрашиваемую информацию. Участник обязан предоставить уполномоченным представителям организатора паспорт (копию паспорта) или иной документ, удостоверяющий личность, в соответствии с действующим законодательством РФ.