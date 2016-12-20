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Главный приз — стиральная машина Candy Smart Touch! Технология, лежащая в основе функции Smart Touch у одноименной линейки стиральных машин Candy, позволяет машине и мобильному устройству работать на благо общего дела — качественной стирки белья. Владельцу достаточно загрузить приложение на свой смартфон и приложить его к верхней панели машинки, а дальше понадобится только следовать инструкциям голосового помощника, который поможет выбрать нужную программу стирки.
ПобедителиПоздравляем наших читательниц!
1 место — стиральную машину Candy Smart Touch получает Чагина Екатерина Андреевна из Новосибирска
2 место — синюю кожаную сумку Carlo Pazolini получает Ландина Екатерина Юрьевна из Москвы
3 место — красная кожаная сумка Carlo Pazolini достается Никулиной Галине Федоровне из Воронежа
4 место — женские часы Guess из коллекции Sport Steel с кожаным коричневым ремешком и корпусом в розовой позолоте с минеральным стеклом и розовая косметичка получает Паламарчук Елена Леонидовна из Симферополя
5 место — женские часы Guess в позолоченном корпусе с браслетом и корпусом из перламутра и розовая косметичка достаются Усачевой Ларисе Владимировне из Воронежа
6 место — женские часы Guess с позолоченным корпусом и минеральным стеклом и розовую косметичку получает Москвина Елена Викторовна из Новосибирской области
7 место — женские часы Guess из коллекции Dress Steel с ремешком из синей кожи и розовую косметичку получает Полубечко Людмила из Омска
8 место — женские часы Guess с ремешком из черной кожи и стразами на циферблате и розовая косметичка получает Сергеева Анна Андреевна из Москвы
9 - 13 место — сертификаты на 3000 рублей в магазин «Dефи*ле» получают Андрианова Н.А. из Люберец, Григорьева Анна Васильевна из Перми, Дарья Андреевна из Нижнего Новгорода, Лимаренко Олеся Викторовна из Волгограда, Позднякова Елена Владимировна из Саратова
14 - 38 место — аромат Amor Amor от Cacharel получают:
- Богомолова Екатерина Сергеевна, Железнодорожный
- Бочарова Анастасия, Волгоград
- Буртасова Елена Александрована, Красногорск
- Валиева Алина Фаридовна, Полевской
- Веселкова Мария Сергеевна, Сочи
- Витязева Инна Сергеевна, Москва
- Голобурдина И.В., Краснодар
- Дорофеева Алена Юрьевна, Белгород
- Дорохина Анастасия Борисовна, Кашира
- Егорова Анна Константиновна, Ульяновск
- Ерофеева Валентина Сергеевна, Ульяновск
- КАДИРОВА Юлия Станиславовна, Воронеж
- Лобанова Ольга Викторовна, Калуга
- Малыхина Ирина Леонидовна, Оса
- Набиуллина Екатерина Николаевна, Балашиха
- Нешумова Татьяна Николаевна, Набережные Челны
- Озерова Елена Александровна, Оренбург
- Сарычева Елена Александровна, Воронеж
- Светлана N., Мурманск
- Смирнова Юлия, Мытищи
- Солдатова Ольга Дагировна, Арзамас
- Соляник Галина Дмитриевна, Москва
- Цицина Надежда Дмитриевна, Красноярск
- Чурбакова Елена Владимировна, Карлинское
- Шакирова Александра Андреевна, Москва
39 - 50 место (мы увеличили количество призов в этой номинации с 5 до 12 наборов) — набор лаков WOMANIA by Pink Up получают:
- Indian Summer, Воронеж
- Анна Сергеевна Пономарёва, Удельная
- Мельник Галина, Москва
- Ольга Владимировна Кудрявцева, Санкт-Петербург
- Рачкова Раиса, Железногорск
- Савельева Ирина Евстафьевна, Фрязино
- Садретдинова Екатерина Рудольфовна, Москва
- Тодорова Наталья Александровна, Новороссийск
- Турунтаева Диана, Оренбург
- Хренова Елена Анатольевна, Новомосковск
- Шпилько Карина Борисовна, Волгоград
- Шумилкина Ольга Владиленовна, Москва
Призы выдаются согласно правилам конкурса.Победителям на электронный адрес, указанный при регистрации, в течение 3 рабочих дней придет извещение о победе. Победитель должен ответить на письмо в течение 5 календарных дней и предоставить всю запрашиваемую информацию. Участник обязан предоставить уполномоченным представителям организатора паспорт (копию паспорта) или иной документ, удостоверяющий личность, в соответствии с действующим законодательством РФ.
Ну, и где комментарии? Счастливые и душераздирающие? Крики отчаянья и вопли радости? В ближайшие несколько дней читать комменты здесь будет очень интересно! Сколько эмоций будет здесь выплеснуто! Ждём-с!!!
Спасибо, Woman! Вы же знали, что я хотела часики!!!
Мне ничего не досталось(...
Эххх, такой стих сочинила и не выбрали(
СПАСИБО!!!!
Ура! Спасибо большое! Я выиграла часы!
Эээ...кто-нибудь выигрывал на Вумене свыше 4 тыс. Налог надо платить?
Эээ...кто-нибудь выигрывал на Вумене свыше 4 тыс. Налог надо платить?
Выставьте хоть несколько работ, чтобы понять почему моя работа не вышла в финал. А то, может здесь итоги подвели как на конкурсе по операции груди.
Большое спасибо))) Я вас люблю!