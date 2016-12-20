Дорогие девушки! Мы неделями читали ваши поздравления и никак не могли выбрать победителей, вручить призы хотелось каждой из 1125 читательниц, которые приняли участие в нашем конкурсе . Огромное спасибо всем тем, кто читает нас годами, спасибо за искренние поздравления, чудесные стихи и приятные слова, мы действительно работаем для вас! Итак, кто же вошел в финальный список победителей?

1 2 3 ... 11 Главный приз — стиральная машина Candy Smart Touch! Технология, лежащая в основе функции Smart Touch у одноименной линейки стиральных машин Candy, позволяет машине и мобильному устройству работать на благо общего дела — качественной стирки белья. Владельцу достаточно загрузить приложение на свой смартфон и приложить его к верхней панели машинки, а дальше понадобится только следовать инструкциям голосового помощника, который поможет выбрать нужную программу стирки.

Победители

Поздравляем наших читательниц!

1 место — стиральную машину Candy Smart Touch получает Чагина Екатерина Андреевна из Новосибирска

2 место — синюю кожаную сумку Carlo Pazolini получает Ландина Екатерина Юрьевна из Москвы

3 место — красная кожаная сумка Carlo Pazolini достается Никулиной Галине Федоровне из Воронежа

4 место — женские часы Guess из коллекции Sport Steel с кожаным коричневым ремешком и корпусом в розовой позолоте с минеральным стеклом и розовая косметичка получает Паламарчук Елена Леонидовна из Симферополя

5 место — женские часы Guess в позолоченном корпусе с браслетом и корпусом из перламутра и розовая косметичка достаются Усачевой Ларисе Владимировне из Воронежа

6 место — женские часы Guess с позолоченным корпусом и минеральным стеклом и розовую косметичку получает Москвина Елена Викторовна из Новосибирской области

7 место — женские часы Guess из коллекции Dress Steel с ремешком из синей кожи и розовую косметичку получает Полубечко Людмила из Омска

8 место — женские часы Guess с ремешком из черной кожи и стразами на циферблате и розовая косметичка получает Сергеева Анна Андреевна из Москвы

9 - 13 место — сертификаты на 3000 рублей в магазин «Dефи*ле» получают Андрианова Н.А. из Люберец, Григорьева Анна Васильевна из Перми, Дарья Андреевна из Нижнего Новгорода, Лимаренко Олеся Викторовна из Волгограда, Позднякова Елена Владимировна из Саратова

14 - 38 место — аромат Amor Amor от Cacharel получают:







Богомолова Екатерина Сергеевна, Железнодорожный

Бочарова Анастасия, Волгоград

Буртасова Елена Александрована, Красногорск

Валиева Алина Фаридовна, Полевской

Веселкова Мария Сергеевна, Сочи

Витязева Инна Сергеевна, Москва

Голобурдина И.В., Краснодар

Дорофеева Алена Юрьевна, Белгород

Дорохина Анастасия Борисовна, Кашира

Егорова Анна Константиновна, Ульяновск

Ерофеева Валентина Сергеевна, Ульяновск

КАДИРОВА Юлия Станиславовна, Воронеж

Лобанова Ольга Викторовна, Калуга

Малыхина Ирина Леонидовна, Оса

Набиуллина Екатерина Николаевна, Балашиха

Нешумова Татьяна Николаевна, Набережные Челны

Озерова Елена Александровна, Оренбург

Сарычева Елена Александровна, Воронеж

Светлана N., Мурманск

Смирнова Юлия, Мытищи

Солдатова Ольга Дагировна, Арзамас

Соляник Галина Дмитриевна, Москва

Цицина Надежда Дмитриевна, Красноярск

Чурбакова Елена Владимировна, Карлинское

Шакирова Александра Андреевна, Москва

39 - 50 место (мы увеличили количество призов в этой номинации с 5 до 12 наборов) — набор лаков WOMANIA by Pink Up получают:

Indian Summer, Воронеж

Анна Сергеевна Пономарёва, Удельная

Мельник Галина, Москва

Ольга Владимировна Кудрявцева, Санкт-Петербург

Рачкова Раиса, Железногорск

Савельева Ирина Евстафьевна, Фрязино

Садретдинова Екатерина Рудольфовна, Москва

Тодорова Наталья Александровна, Новороссийск

Турунтаева Диана, Оренбург

Хренова Елена Анатольевна, Новомосковск

Шпилько Карина Борисовна, Волгоград

Шумилкина Ольга Владиленовна, Москва

Призы выдаются согласно правилам конкурса.