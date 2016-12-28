Подведены итоги фотоконкурса «Драгоценные воспоминания». Мы благодарим всех, кто принял участие в розыгрыше призов, и поздравляем победителей!

Изящные наручные часы Valtera с драгоценными вставками получают:

Все победители в течение 5-ти рабочих дней со дня подведения итогов получат по адресу электронной почты, указанному при регистрации, уведомление о победе и информацию о том, как получить приз.