Подведены итоги фотоконкурса «Драгоценные воспоминания». Мы благодарим всех, кто принял участие в розыгрыше призов, и поздравляем победителей!

  

Изящные наручные часы Valtera с драгоценными вставками получают:

  1. Шустова Татьяна

  2. Anastasia Teterina

  3. Шевченко Жанна 

  4. Александрова Наталья 

  5. Шмонина Алина

  6. Ольга

  7. Юлия Хухрова 

  8. Ольга Литовченко

  9. Пилигримова Надежда

  10. Наташа 

  11. Анастасия Чурбанова

  12. Тамара

  13. Елена Юрьевна

  14. Galina Malina 

  15. Сабитова Сусана

Все победители в течение 5-ти рабочих дней со дня подведения итогов получат по адресу электронной почты, указанному при регистрации, уведомление о победе и информацию о том, как получить приз.