Итак, кто же стал победителем конкурса и выиграл две ночи в Vinotel Boutique Hotel в Тбилиси?

Бутик отель VINOTEL

Победительницей конкурса стала:

Алена Прасолова

Бутик отель VINOTEL предоставляет победителю номер на двоих 2 на 2 ночи, включая завтрак. Период использования приза: 15 ноября - 25 декабря 2017 года. Созданный в качестве изобильного грузинского дома с огромной любовью и заботой о каждой детали VINOTEL очарует Вас своей красотой и комфортом. Здесь вы сможете попробовать уникальные блюда и вина Грузии. В VINOTEL Вы найдете гармоничное единение античности, собранной по всей Грузии, с комфортом современных технологий: мебель из грецкого ореха и дуба, античные грузинские и карабахские ковры, паркетный пол. С балкона номера открывается вид на церковь и терассу отеля.

Призы выдаются согласно правилам конкурса. Победителям на электронный адрес, указанный при регистрации, в течение 2 рабочих дней придет извещение о победе. Победитель должен ответить на письмо в течение 3 календарных дней и предоставить всю запрашиваемую информацию. Участник обязан предоставить уполномоченным представителям организатора паспорт (копию паспорта) или иной документ, удостоверяющий личность, в соответствии с действующим законодательством РФ.