Саша Зверева выбрала «беременный» фасон для своего свадебного наряда

20 февраля 2020-го Саша Зверева сыграла свадьбу, к которой готовилась целый год. С одной стороны, это была очень камерная церемония «только для своих» — ближайший круг семьи и друзья собрались на калифорнийском ранчо, смотрели фильмы, общались и заплетали венки. С другой — на свадьбу было приглашено огромное количество пользователей Сети, которые за деньги смотрели трансляцию торжества в прямом эфире.
Многие были уверены, что во время вечеринки Саша объявит о своей беременности. В преддверии Нового года она заинтриговала поклонников неоднозначной фразой, мол, в 2020-м их семью ожидает чудо. Однако позже Зверева отрицала, что находится в положении.
Мы ей, конечно, поверили — но держали ухо востро. Как оказалось, не зря! На кадрах со свадьбы видно, как под белым платьем проступает вполне округлившийся живот.
Ох уж эта Саша! Похоже, пока новоиспеченная жена так и не призналась, что беременна, однако мы со дня на день ожидаем официального подтверждения.
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