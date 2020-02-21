Саша Зверева выбрала «беременный» фасон для своего свадебного наряда

Саша Зверева еще в канун Нового года сообщала, что в 2020-м их с возлюбленным ожидают перемены. Многие решили, что знаменитость намекает на беременность, однако та все отрицала. Ну и ну, Саша! Похоже, красавица лукавила — и в скором времени все-таки объявит важные новости.

21 февраля 2020 · Текст: Ксения Богатырева · Фото: @sashazvereva/Instagram