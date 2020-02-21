Саша Зверева выбрала «беременный» фасон для своего свадебного наряда

Саша Зверева еще в канун Нового года сообщала, что в 2020-м их с возлюбленным ожидают перемены. Многие решили, что знаменитость намекает на беременность, однако та все отрицала. Ну и ну, Саша! Похоже, красавица лукавила — и в скором времени все-таки объявит важные новости. 

21 февраля 2020 · Текст: · Фото:

20 февраля 2020-го Саша Зверева сыграла свадьбу, к которой готовилась целый год. С одной стороны, это была очень камерная церемония «только для своих» — ближайший круг семьи и друзья собрались на калифорнийском ранчо, смотрели фильмы, общались и заплетали венки. С другой — на свадьбу было приглашено огромное количество пользователей Сети, которые за деньги смотрели трансляцию торжества в прямом эфире. 

Многие были уверены, что во время вечеринки Саша объявит о своей беременности. В преддверии Нового года она заинтриговала поклонников неоднозначной фразой, мол, в 2020-м их семью ожидает чудо. Однако позже Зверева отрицала, что находится в положении.

Мы ей, конечно, поверили — но держали ухо востро. Как оказалось, не зря! На кадрах со свадьбы видно, как под белым платьем проступает вполне округлившийся живот. 

...
Саша Зверева, как выяснилось, умеет удивлять!
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Ох уж эта Саша! Похоже, пока новоиспеченная жена так и не призналась, что беременна, однако мы со дня на день ожидаем официального подтверждения. 

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Комментарии

3
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  • Беременевшая многократно тетка опять забеременела, что тут такого, о чем надо обязательно написать? Дурное дело - нехитрое.
  • ещё одна из тех кто скоро видимо запутается в отчествах и фамилиях своих детей
  • Вот это-да...Какая она плодовитая.)

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