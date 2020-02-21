Гигантские куклы, сладости и никаких мужчин: как прошло 32-летие Рианны

20 февраля барбадосской певице исполнилось 32 года. Свой день рождения Рианна провела в Мексике в кругу самых близких друзей. По мнению пользователей Сети, праздник больше напомнил детский утренник с обилием конфет и ярким декором.

21 февраля 2020 · Текст: · Фото:

Праздничный интерьер дома Рианны, 20 февраля 2020-го

Рианна, которая последние годы стала гораздо реже выступать с концертами и всю свою энергию направляет на создание коллекций нижнего белья, одежды и косметики, по-прежнему остается «барбадосской королевой поп-музыки». Она, конечно, уже не та хулиганка Ри-Ри, которую мы знали в 2010-х. Предыдущие два года певица встречалась с миллиардером Хассаном Джамилем: стала более расслабленной, умиротворенной и радостной. Но свадьбу влюбленные так и не сыграли, а вместо этого предпочли расстаться. 

Сейчас сердце красавицы, похоже, свободно: по крайней мере, свое 32-летие Рианна провела исключительно в женской компании. В четверг, 20 февраля, артистка собрала близких подруг и устроила вечеринку, больше напоминавшую детский утренник. Яркие украшения, обилие сладостей и украшенный цветами торт, похожий на те, что отечественные селебрити преподносят своим малышам. Не обошлось и без кукол — правда, бумажных, повторяющих образ самой именинницы. 

Шарики, вечерний концерт энтической музыки, танцы в мексиканских традиционных костюмах, а также заплывы в бассейн — похоже, Ри-Ри решила устроить обычную домашнюю вечеринку. Между нами, девочками. 

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Рианна отметила свое 32-летие довольно необычно
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«Она была в своей стихии с людьми, которых так любит, и прекрасно провела время: танцевала и пела всю ночь и не скрывала улыбку», — поведал инсайдер порталу Daily Mail. Охотно верим! И присоединяемся к поздравлениям, которых, уверены, прозвучало вчера немало! 

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