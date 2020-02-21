Гигантские куклы, сладости и никаких мужчин: как прошло 32-летие Рианны

Рианна, которая последние годы стала гораздо реже выступать с концертами и всю свою энергию направляет на создание коллекций нижнего белья, одежды и косметики, по-прежнему остается «барбадосской королевой поп-музыки». Она, конечно, уже не та хулиганка Ри-Ри, которую мы знали в 2010-х. Предыдущие два года певица встречалась с миллиардером Хассаном Джамилем: стала более расслабленной, умиротворенной и радостной. Но свадьбу влюбленные так и не сыграли, а вместо этого предпочли расстаться.