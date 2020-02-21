Гигантские куклы, сладости и никаких мужчин: как прошло 32-летие Рианны

Рианна, которая последние годы стала гораздо реже выступать с концертами и всю свою энергию направляет на создание коллекций нижнего белья, одежды и косметики, по-прежнему остается «барбадосской королевой поп-музыки». Она, конечно, уже не та хулиганка Ри-Ри, которую мы знали в 2010-х. Предыдущие два года певица встречалась с миллиардером Хассаном Джамилем: стала более расслабленной, умиротворенной и радостной. Но свадьбу влюбленные так и не сыграли, а вместо этого предпочли расстаться.
Сейчас сердце красавицы, похоже, свободно: по крайней мере, свое 32-летие Рианна провела исключительно в женской компании. В четверг, 20 февраля, артистка собрала близких подруг и устроила вечеринку, больше напоминавшую детский утренник. Яркие украшения, обилие сладостей и украшенный цветами торт, похожий на те, что отечественные селебрити преподносят своим малышам. Не обошлось и без кукол — правда, бумажных, повторяющих образ самой именинницы.
Шарики, вечерний концерт энтической музыки, танцы в мексиканских традиционных костюмах, а также заплывы в бассейн — похоже, Ри-Ри решила устроить обычную домашнюю вечеринку. Между нами, девочками.
«Она была в своей стихии с людьми, которых так любит, и прекрасно провела время: танцевала и пела всю ночь и не скрывала улыбку», — поведал инсайдер порталу Daily Mail. Охотно верим! И присоединяемся к поздравлениям, которых, уверены, прозвучало вчера немало!
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