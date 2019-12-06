«Без пяти минут варикозница»: Вера Брежнева рассказала, как сама себя воспринимает

Бытует мнение, что у знаменитостей завышена самооценка — отчасти из-за осознания значимости своей персоны. Но вот Вера Брежнева, например, доказала, что именно ее этот стереотип обошел стороной.

Вера Брежнева

37-летняя Вера Брежнева — одна из самых сексуальных женщин отечественного шоу-бизнеса. А еще, как оказалось, знаменитость всегда не прочь пошутить над самой собой.

В Сети появился анонс нового выпуска Comedy Club, в котором Брежнева приняла участие.

Вера примерила на себя роль стендап-комика и выступила с небольшим номером про... свою сексуальность.

На сцене программы певица пожаловалась, что все вокруг имеют о ней неправильное мнение. На самом деле она — всего-то навсего обычная женщина, со своими комплексами, недостатками и проблемами.

«Я уже давно не такая, какой вы меня себе фантазируете. Это раньше я была полуголая телочка, а сейчас я замужняя женщина, Вера Викторовна! Мать двоих детей и без пяти минут варикозница», — заявила звезда.

Брежнева сказала, что не понимает, почему до сих пор считается секс-бомбой. Она назвала подобное представление о себе стереотипным, ведь ей уже так много лет!

Пока в Сети опубликовано всего несколько отрывков из выступления исполнительницы — остальное выйдет в эфире программы. Лично мы очень хотим услышать, что еще расскажет о себе звезда. А вы?