«Без пяти минут варикозница»: Вера Брежнева рассказала, как сама себя воспринимает

37-летняя Вера Брежнева — одна из самых сексуальных женщин отечественного шоу-бизнеса. А еще, как оказалось, знаменитость всегда не прочь пошутить над самой собой.
Вера примерила на себя роль стендап-комика и выступила с небольшим номером про... свою сексуальность.
На сцене программы певица пожаловалась, что все вокруг имеют о ней неправильное мнение. На самом деле она — всего-то навсего обычная женщина, со своими комплексами, недостатками и проблемами.
Брежнева сказала, что не понимает, почему до сих пор считается секс-бомбой. Она назвала подобное представление о себе стереотипным, ведь ей уже так много лет!
Пока в Сети опубликовано всего несколько отрывков из выступления исполнительницы — остальное выйдет в эфире программы. Лично мы очень хотим услышать, что еще расскажет о себе звезда. А вы?