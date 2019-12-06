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«Без пяти минут варикозница»: Вера Брежнева рассказала, как сама себя воспринимает

Бытует мнение, что у знаменитостей завышена самооценка — отчасти из-за осознания значимости своей персоны. Но вот Вера Брежнева, например, доказала, что именно ее этот стереотип обошел стороной. 
Вера Брежнева
Вера Брежнева

37-летняя Вера Брежнева — одна из самых сексуальных женщин отечественного шоу-бизнеса. А еще, как оказалось, знаменитость всегда не прочь пошутить над самой собой. 

В Сети появился анонс нового выпуска Comedy Club, в котором Брежнева приняла участие. 

Вера примерила на себя роль стендап-комика и выступила с небольшим номером про... свою сексуальность. 

На сцене программы певица пожаловалась, что все вокруг имеют о ней неправильное мнение. На самом деле она — всего-то навсего обычная женщина, со своими комплексами, недостатками и проблемами. 

«Я уже давно не такая, какой вы меня себе фантазируете. Это раньше я была полуголая телочка, а сейчас я замужняя женщина, Вера Викторовна! Мать двоих детей и без пяти минут варикозница», — заявила звезда. 

Брежнева сказала, что не понимает, почему до сих пор считается секс-бомбой. Она назвала подобное представление о себе стереотипным, ведь ей уже так много лет!

Пока в Сети опубликовано всего несколько отрывков из выступления исполнительницы — остальное выйдет в эфире программы. Лично мы очень хотим услышать, что еще расскажет о себе звезда. А вы?

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06 декабря 2019
Текст Александра Борисова
Фото @ververa/Instagram, Comedy Club
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Вера Брежнева

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Женщина замужняя..... а муж Костя с Герцег на Мальдивы укатил клип снимать. Жену с собой не взял почему-то, в бюджет не вписалась, наверное

  • 1. Наверно потому что у жены свои дела есть🤦🏻‍♀️

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