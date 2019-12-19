«Имплантов нет и фотошоп минимальный»: в ответ на критику Оксана Лаврентьева выложила свое нашумевшее фото без ретуши

На днях Оксана Лаврентьева сильно удивила пользователей Рунета, опубликовав свое абсолютно голое фото. После волны жаркого обсуждения бизнесвумен решила показать, как этот снимок выглядит на самом деле.

Оксана Лаврентьева

18 декабря 40-летняя Оксана Лаврентьева стала одной из самых обсуждаемых персон в Рунете. Все потому, что в этот день бизнесвумен выложила на свою страницу в Инстаграме «голое» фото.

Поклонники и знаменитые друзья восхитились эффектными формами Лаврентьевой, но хейтеры сразу же нашли, к чему придраться.

Некоторым показалось, что снимок сильно отретуширован — ведь разве может тело 40-летней женщины быть настолько безупречным?

Еще больше внимания к снимку бизнесвумен привлекло высказывание Ксении Собчак «о женском отчаянии и голых фото». Об этом она будто случайно написала почти сразу после публикации подобного кадра Оксаны. Многие знаменитости возмутились размышлениям медиадивы о том, что после 40 лет женщина не должна публично оголяться, и начали массово публиковать свои провокационные фотографии.

Вечером 19 декабря «виновница» шумихи решила поставить точку во всех обсуждениях и опубликовала свое знаменитое фото без ретуши.

Под снимком Оксана подвела итоги года и рассказала об успехе своего бизнеса. «А, да, и самая главная новость — в ж**е у меня нет имплантов, и фотошоп там минимальный», — резюмировала Лаврентьева.

1 2 3 ... 10 Оксана Лаврентьева показала, как выглядит ее тело без использования ретуши

Интернет-пользователи восхитились смелостью знаменитости и похвалили ее за откровение и упорную работу над своим телом. «Оксана, вы очень классная!», «Вы — настоящий мотиватор для многих женщин», — прокомментировали фолловеры.