«Имплантов нет и фотошоп минимальный»: в ответ на критику Оксана Лаврентьева выложила свое нашумевшее фото без ретуши

18 декабря 40-летняя Оксана Лаврентьева стала одной из самых обсуждаемых персон в Рунете. Все потому, что в этот день бизнесвумен выложила на свою страницу в Инстаграме «голое» фото.
Некоторым показалось, что снимок сильно отретуширован — ведь разве может тело 40-летней женщины быть настолько безупречным?
Еще больше внимания к снимку бизнесвумен привлекло высказывание Ксении Собчак «о женском отчаянии и голых фото». Об этом она будто случайно написала почти сразу после публикации подобного кадра Оксаны. Многие знаменитости возмутились размышлениям медиадивы о том, что после 40 лет женщина не должна публично оголяться, и начали массово публиковать свои провокационные фотографии.
Под снимком Оксана подвела итоги года и рассказала об успехе своего бизнеса. «А, да, и самая главная новость — в ж**е у меня нет имплантов, и фотошоп там минимальный», — резюмировала Лаврентьева.
Интернет-пользователи восхитились смелостью знаменитости и похвалили ее за откровение и упорную работу над своим телом. «Оксана, вы очень классная!», «Вы — настоящий мотиватор для многих женщин», — прокомментировали фолловеры.