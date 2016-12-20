19 декабря Бритни Спирс опубликовала в свой Instagram новый снимок, сделанный в тренажерном зале. На нем стройная и подтянутая знаменитость демонстрирует стойку на руках, лишь слегка опираясь правой ногой о стену.
Для того, чтобы визуально стать еще стройнее, Спирс, по всей видимости, прибегла к помощи специального приложения. В результате стена, на которую облокотилась Бритни, «поплыла».
К слову, знаменитость уже не первый раз уличают в использовании фотошопа. Именно за эти «заслуги» Спирс даже стала одной из героинь нашего недавнего материала про звезд, испытывающих особую страсть к ретуши своих снимков.
Какие коротенькие ножки на 11 фотографии! Непропорционально сложена Бритни. Неудачный ракурс.
Взгляд уже не тот, что прежде, хотя фигуру может ещё привести в порядок.
На 12-ом фото тоже стены поплыли.
Мне она не нравится. Вот чтобы она не надела, смотрится вульгарно. И вот этот цвет волос жёлтый, по-другому я его никак не могу назвать, просто адово смотрится. А так молодец похудела, взяла себя в руки.
Мне лично она никогда не нравилась.Постоянно безвкусно одета,цвет волос как солома.Ну можно же с ее деньгами найти нармального стилиста?!А так молодец похудела.
Шпагат в прыжке - КРУТО!!!
ОНА такая худющая на 11 фотке. Сколько можно писать о ее лишних кг? Да она никогда не была толстой! Лишь не много потолстела короткое время и все, вот Агилера как раз такие была толстой и становится обратно.
Бритни - прекрасная женщина !