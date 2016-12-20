За последние полтора года 35-летняя певица Бритни Спирс заметно похудела и похорошела. Поклонники звезды не устают восхищаться ее спортивными успехами, однако сама Брит, кажется, до сих пор не до конца довольна собственным телом и продолжает тщательно ретушировать снимки, которые регулярно выкладывает в Instagram.

1 2 3 ... 15 Бритни Спирс продолжает фотошопить свои снимки в Instagram, чтобы казаться на них стройнее, чем в жизни

19 декабря Бритни Спирс опубликовала в свой Instagram новый снимок, сделанный в тренажерном зале. На нем стройная и подтянутая знаменитость демонстрирует стойку на руках, лишь слегка опираясь правой ногой о стену.

В то время как фолловеры звезды писали свои восхищенные комментарии под фото, мы заметили на нем очевидные следы ретуши.

Для того, чтобы визуально стать еще стройнее, Спирс, по всей видимости, прибегла к помощи специального приложения. В результате стена, на которую облокотилась Бритни, «поплыла».

К слову, знаменитость уже не первый раз уличают в использовании фотошопа. Именно за эти «заслуги» Спирс даже стала одной из героинь нашего недавнего материала про звезд, испытывающих особую страсть к ретуши своих снимков.