20-летнюю Анастасию Решетову уже давно окрестили «русской Ким Кардашьян». Модель такому сравнению только рада, поэтому продолжает подражать своему кумиру и даже позы для селфи выбирает такие же, как голливудская знаменитость.

На днях возлюбленная Тимати Анастасия Решетова, в Instagram которой последнее время все реже стали появляться откровенные снимки, на радость поклонникам предстала в полуобнаженном виде.

«Утренний человек. Такое тоже имеет место быть в моем Инстаграме. Иногда можно», — подписала снимок Решетова.

Одни фанаты в который раз восхитились фигурой модели: «Потрясающе! Выглядишь шикарно», «Вот так орешек», «Детка, ты просто идеальна», «Надо стремиться к таким результатам. Вы прям мотиватор!», «Если у нее шикарная фигура, зачем ей это скрывать?».

А другие фоловеры, глядя на откровенный снимок, возмутились: «Красиво. Ну зачем показывать?», «Знаете Вы очень красивы грациозны. Но очень смотрится вульгарно!!! Это же не для всеобщего показа какой то же должен быть этикет», «Настя, конечно не мое дело, но такие откровенные фотографии... зачем? Прикрывай свое тело, каким бы оно превосходным не было».