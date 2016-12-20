На днях возлюбленная Тимати Анастасия Решетова, в Instagram которой последнее время все реже стали появляться откровенные снимки, на радость поклонникам предстала в полуобнаженном виде.
Одни фанаты в который раз восхитились фигурой модели: «Потрясающе! Выглядишь шикарно», «Вот так орешек», «Детка, ты просто идеальна», «Надо стремиться к таким результатам. Вы прям мотиватор!», «Если у нее шикарная фигура, зачем ей это скрывать?».
А другие фоловеры, глядя на откровенный снимок, возмутились: «Красиво. Ну зачем показывать?», «Знаете Вы очень красивы грациозны. Но очень смотрится вульгарно!!! Это же не для всеобщего показа какой то же должен быть этикет», «Настя, конечно не мое дело, но такие откровенные фотографии... зачем? Прикрывай свое тело, каким бы оно превосходным не было».
Решетова, у тебя формы лучше, чем у Кардашьян!
"Пишет книгу о здоровом питании,спорте" .. и чего-то не хватает.. хм.. ах да! слова "силикон" и "пластика". Кому сдалась твоя книга.
А как же Квитко? Она,вроде,русская Ким... Пусть уж там решат между собой,кто из них больше на Кардашьян похож.
Хороша девка! Прям уххх! Но выглядит на тридцатник.
Вот жизнь у людей, постоянные доказывание что они точно как кто то другой, тяжело наверное следить - копировать без конца.
вроде спортом занимается, а тело выглядит совершенно не спортивно
Эх, Настя, ну на куа тебе стремиться быть похожей на толстозадую коротконогую армянскую тетку ? Воистину, кого бог хочет наказать, того лишает мозгов (
"Пишет книгу о здоровом питании,спорте" .. и чего-то не хватает.. хм.. ах да! слова "силикон" и "пластика". Кому сдалась твоя книга.