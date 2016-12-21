Модели нестандартных размеров становятся лицами рекламных кампаний, участвуют в модных показах, без стеснения выкладывают свои фото в белье в соцсети, тем самым пропагандируя идеи бодипозитива. «Я не позволю другим диктовать, как должно выглядеть мое тело, и вам не советую», — еще совсем недавно угрожающе заявляла Эшли Грэм, одна из самых успешных моделей категории «плюс». Тем не менее, девушка, кажется, изменила своим принципам: совсем недавно она похудела с 54 российского размера до 48. Ее примеру последовали и многие другие западные и отечественные селебрити, чьи аппетитные формы еще недавно считались их визитной карточкой. В нашей подборке — фотографии 11 «предательниц», которые уверенно декларировали право женщин на полноту, втайне жуя лист салата и мечтая о похудении.
«Plus-size-предательницы»: звезды, избавившиеся от аппетитных форм, которыми когда-то так гордились
Woman.ru предлагает вспомнить самых известных девушек, которые когда-то страстно отстаивали свое право на солидный вес, а потом вдруг добровольно и, кажется, даже с удовольствием от него избавились, утратив при этом не только энное количество килограммов, но и фирменную харизму.
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- Мужчины на кости бросаются! Playboy представляет откровенную фотосессию с самой худой моделью (35)
- Поклонники считают, что мама Бузовой выглядит моложе ее (31)
- Фолловеры в восторге от того, что Настя Каменских наконец похудела (24)
- Даже формы Квитко краснеют от ее смелости (71)
- Вика Крутая выглядит стройнее, чем когда-либо (23)
- Агилера постройнела к Рождеству и теперь смело носит облегающие комбинезоны (17)
- 52-летняя Апина дразнит экс-мужа и фанатов видео в белье (16)
- Беременная Ирина Шейк налегает на картошку с черной икрой (14)
- Ксения Бородина чувствует себя толстой (13)
- Свифт сильно поправилась от стресса после расставания с Хиддлстоном (13)
- Седокова интригует фолловеров горячим кадром, но не дает его обсудить (8)
- Решетова доказала, что ее формы ничуть не хуже, чем у Кардашьян (17)
- Постройневшая Бритни Спирс продолжает злоупотреблять фотошопом (8)
- Беременная Милана Кержакова позирует в бикини (5)
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Извините, но похудение пошло им на пользу. Потому что спорт есть спорт. Удивила фраза "Голодные люди несчастны". По ее мнению, все худые - голодные? А значит одним махом она отнесла их к несчастным? А про умеренность питания она не слышала? Только крайности?
Есть две песенки "Мужики на кости не бросаются" и "У меня гормональный сбой". А потом, если захотят, бац! - и мнение о мужиках меняется, и сбой куда-то делся. Но это ж надо захотеть...
Кейт Аптон... Не надо было...
А Чеховой хорошо.
ИМХО
Есть две песенки "Мужики на кости не бросаются" и "У меня гормональный сбой". А потом, если захотят, бац! - и мнение о мужиках меняется, и сбой куда-то делся. Но это ж надо захотеть...
Понравилась фраза: "Надо заниматься спортом от любви к своему телу, а не от ненависти к нему". Это 100%. Когда спорт в тягость - трудно заставить себя похудеть, пойду завтра в спортзал или послезавтра,я толстая и т.п.-ходишь как для галочки..
А когда понимаешь зачем это делаешь и позитивно настроен, то результат очевиден, досигаем и долгосрочен!
Кристал Ренн это жесть) Помню ее интервью смотрела там она орала, что она плюс и гордится этим и всех агитировала)) ну-ну...просто худой денег она зарабатывает больше
Извините, но похудение пошло им на пользу. Потому что спорт есть спорт. Удивила фраза "Голодные люди несчастны". По ее мнению, все худые - голодные? А значит одним махом она отнесла их к несчастным? А про умеренность питания она не слышала? Только крайности?
Я не понимаю,если ты хочешь похудеть,тогда что на каждом углу орать,как тебе клёво и как ты себя любишь такой,какая есть.Пы.сы.Сама полная.
Плюс миллиард! Я не верю, что есть масса женщин, которых устраивает неопрятный внешний вид или откровенная отдышка. Все хотят похудеть, чтобы выглядеть приятно и быть здоровыми. Только к чему тогда вся эта шумиха вокруг индустрии лицемерия боди-позитива. Ужасна именно категоричность: либо "сушеные воблы", либо "уютненькие слонопотамчики", как будто нельзя пропагандировать просто здоровый образ жизни, когда человек не экстремально худой и не экстремально полный, а просто нормальный здоровый человек, без комплексов и проблем наслаждающийся жизнью, спортом и здоровым питанием.
Как вы не поймете. Похудеть хотят все. Даже те, кто уже похудел. Речь о том, что любить себя надо в любом весе, но стремиться к совершенству все время. Толстая ты, ну и что. Не давай себя в обиду никому. Гордись собой. Работай над собой. Худая ты, ну и ладно. Создавай рельеф тела. А хамства никому не позволяй. В каком бы весе ты не был.