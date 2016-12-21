Как бы ни возмущались модные снобы, но plus-size-модели с каждым годом укрепляют свои позиции в fashion-индустрии. Их фотосессии в глянце уже не вызывают ни былого шока, ни даже маломальского удивления. Бури негативных комментариев, сопровождавших когда-то каждый материал с девушками весомых достоинств, кажется, сменились полным штилем. Мы выучили не только фирменную мантру пышнотелых богинь «люби себя такой, какая ты есть, все женщины прекрасны», но и их имена. Тесс Холлидей, Эшли Грэм, Искра Лоуренс, Кейт Аптон… Разве можно забыть это торжество плоти и волнующие изгибы? Как и обещания никогда и ни при каких обстоятельствах не худеть. Благодаря непоколебимой уверенности в себе эти красотки стали кумирами миллионов женщин с нестандартными фигурами. Однако принцип «никогда не говори никогда» сбоев не дает. В последнее время plus-size-звезды начали «подтаивать» и самым очевидным образом худеть. Фанаты, видя это, обвиняют кумиров в предательстве и массово отписываются от них в соцсетях. Woman.ru предлагает вспомнить самых известных девушек, которые когда-то страстно отстаивали свое право на солидный вес, а потом вдруг добровольно и, кажется, даже с удовольствием от него избавились, утратив при этом не только энное количество килограммов, но и фирменную харизму.

1 2 3 ... 38 Кристал Ренн, 30 лет Глядя на актуальные снимки Кристал Ренн, сложно поверить, что не так давно она была мегапопулярной моделью в категории plus-size

Модели нестандартных размеров становятся лицами рекламных кампаний, участвуют в модных показах, без стеснения выкладывают свои фото в белье в соцсети, тем самым пропагандируя идеи бодипозитива. «Я не позволю другим диктовать, как должно выглядеть мое тело, и вам не советую», — еще совсем недавно угрожающе заявляла Эшли Грэм, одна из самых успешных моделей категории «плюс». Тем не менее, девушка, кажется, изменила своим принципам: совсем недавно она похудела с 54 российского размера до 48. Ее примеру последовали и многие другие западные и отечественные селебрити, чьи аппетитные формы еще недавно считались их визитной карточкой. В нашей подборке — фотографии 11 «предательниц», которые уверенно декларировали право женщин на полноту, втайне жуя лист салата и мечтая о похудении.