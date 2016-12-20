Анна Седокова опубликовала в Instagram провокационный кадр со своей недавней съемки для мужского издания Maxim. На снимке артистка запечатлена в сексуальной черно-белой комбинации с кружевом на груди.
Соблазнительный кадр набрал более 58 тысяч «лайков» и наверняка мог бы стать одним из самых обсуждаемых фото в аккаунте, однако экс-солистка «ВИА Гры» предпочла закрыть комментарии, очевидно, предвидев бурные споры на тему того, что матери двоих детей не стоит публиковать столь откровенные снимки.
А как думаете вы, стоит ли женщинам выставлять на всеобщее обозрение подобные фотографии?
Шикарная!!!
Ну и заголовок)) А что значит интригует?
И что тут интригующего ? Вся страна и не только одна давно все видела.можно подумать у Анны были какие то другие способности , кроме как на показ себя выставлять.
Ну крестик нужно было бы снять, хоть, что нибудь в чистоте и святости оставить...
Потасканная всей гламурной столичной тусовкой пилотка, причём давно уже не первой свежести. Знатное ведро. Было бы удивительно, если бы она похвасталась защитой хотя бы кандидатской, а не очередным фото своего силиконового вымени и боевого раскраса в стиле индейца племени Апачи. Быть ***** нынче в моде. Другим способом привлечь к себе внимание, видимо, просто нет мозгов. Созревающие молокососы-дрочеры и престарелые больные извращенцы одобрили бы. Печально это всё... О, времена! О, нравы!
Курица
Эффектная, но лучше бы такие фото супругу или партнеру, в котором уверен
Ну крестик нужно было бы снять, хоть, что нибудь в чистоте и святости оставить...