В ноябре Анна Седокова украсила обложку журнала Maxim . Фотосессию для певицы делал сам Антонио Бандерас, и у нее осталось немало фотографий в телефоне, сделанных на бэкстейдже. Одним из таких снимков звезда поделилась с фолловерами 19 декабря.

1 2 3 ... 15 Анна Седокова взбудоражила фолловеров фотографией своей зоны декольте

Анна Седокова опубликовала в Instagram провокационный кадр со своей недавней съемки для мужского издания Maxim. На снимке артистка запечатлена в сексуальной черно-белой комбинации с кружевом на груди.

Соблазнительный кадр набрал более 58 тысяч «лайков» и наверняка мог бы стать одним из самых обсуждаемых фото в аккаунте, однако экс-солистка «ВИА Гры» предпочла закрыть комментарии, очевидно, предвидев бурные споры на тему того, что матери двоих детей не стоит публиковать столь откровенные снимки.

А как думаете вы, стоит ли женщинам выставлять на всеобщее обозрение подобные фотографии?