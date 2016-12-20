Ксения Бородина мотивирует себя на спортивные тренировки с помощью забавных видео: 19 декабря звезда выложила в Instagram короткий ролик, в котором смешной мультяшный персонаж — пышнотелая дама — пытается сексуально танцевать, но у нее это выходит весьма комично.
Ксения сочла, что после долгого перерыва в занятиях фитнесом она стала выглядеть похоже, и пообещала подписчикам, что совсем скоро выйдет на пробежку. Одни фанаты Бородиной принялись разубеждать любимицу, даря ей комплименты, а другие согласились с тем, что запускать себя не стоит, и подбодрили молодую маму.
А она не чувствует себя глупой?:)
Она просто похудела....фитнес не прикасался к её телу...
Она просто похудела....фитнес не прикасался к её телу..
Какие у нее ноги некрасивые, бедер вообще нет.
Как похвалы выпрашивают...шпионы ))
Да ладно, какой она раньше была небо и земля. Сейчас она худышка вот и на фитнес не ходит. Это из той серии "сделал себя сама". Молодец.
20 лишних кг
На 12 фото так ноги зафотожопила, что одна тоньше другой!
Да ладно, какой она раньше была небо и земля. Сейчас она худышка вот и на фитнес не ходит. Это из той серии "сделал себя сама". Молодец.
Ну куда ей ещё худеть ?! Она и так слишком на мой взгляд худая .лучше бы набрала чуточку хоть вес.