33-летняя Ксения Бородина сообщила своим фолловерам в Instagram, что давно не ходила в фитнес-клуб. Телеведущая уверена, что успела заметно поправиться, и публично пообещала взяться за тело.

1 2 3 ... 12 Ксения Бородина собирается похудеть к Новому году

Ксения Бородина мотивирует себя на спортивные тренировки с помощью забавных видео: 19 декабря звезда выложила в Instagram короткий ролик, в котором смешной мультяшный персонаж — пышнотелая дама — пытается сексуально танцевать, но у нее это выходит весьма комично.

Ксения сочла, что после долгого перерыва в занятиях фитнесом она стала выглядеть похоже, и пообещала подписчикам, что совсем скоро выйдет на пробежку. Одни фанаты Бородиной принялись разубеждать любимицу, даря ей комплименты, а другие согласились с тем, что запускать себя не стоит, и подбодрили молодую маму.