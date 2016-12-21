Австралийка Бриджет Малкольм, ставшая моделью Victoria’s Secret 2 года назад, уже привыкла к шепоткам за спиной — она выглядит чрезмерно, практически болезненно худой, хотя и утверждает, что не страдает расстройством пищевого поведения.
Поэтому она не удивилась, прочитав десятки негативных комментариев, которые оставили интернет-пользователи к посту с ее супероткровенным снимком, опубликованным в январском номере мужского журнала Playboy. Впрочем, стоит отметить, что восторженных отзывов фолловеров мисс Малкольм оказалось больше. А вам нравится горячее фото стройной модели?
Бред какой-то. Самая худая? У меня такая же фигура, но никто никогда не говорил мне, что я болезненно выгляжу.
А я еще худее....что б про меня сказали тогда?(((
Ой, не знаю..... моя подруга ещё худее, и ничего у неё очень хороший и богатый муж, 2-е детей. Любит ее. Так что худые нравятся мужчинам.
Не нравится.
Хорошая фигурка, лицо вообще супер!
На первой фотографии ужас ужасный, на второй уже получше)
Красивая стройная хрупкая девушка.
Я думаю, что большинство мужчин хотело бы выйти в свет именно с такой тростиночкой.
И будут бросаться, потому что она и лицом и телом выглядит на 15 лет. По мне - попу бы подкачать, чтобы в объёме сантиметров на 5 увеличилась, а остальное всё отлично.
У нее полнейшее беспопие, просто ужассс...