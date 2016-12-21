25-летняя австралийская модель Бриджит Малкольм стала звездой свежего номера мужского журнала Playboy. На ярком и чувственном кадре стройная как тростинка девушка позирует в одном коротком жакете, расшитом пайетками, и демонстрирует обнаженные и очень худые ягодицы.

1 2 3 ... 10 Бриджит Малкольм в январском номере журнала Playboy

Австралийка Бриджет Малкольм, ставшая моделью Victoria’s Secret 2 года назад, уже привыкла к шепоткам за спиной — она выглядит чрезмерно, практически болезненно худой, хотя и утверждает, что не страдает расстройством пищевого поведения.

Поэтому она не удивилась, прочитав десятки негативных комментариев, которые оставили интернет-пользователи к посту с ее супероткровенным снимком, опубликованным в январском номере мужского журнала Playboy. Впрочем, стоит отметить, что восторженных отзывов фолловеров мисс Малкольм оказалось больше. А вам нравится горячее фото стройной модели?