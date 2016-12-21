Мы, правда, до конца не понимаем, в чем секрет феноменальной популярности Анастасии Квитко, но все фотографии девушки вызывают бурю эмоций. Стоит модели выложить в Instagram снимок в бикини, сыпятся тысячи «лайков» и комментариев. Так, последний кадр Квитко, на котором она демонстрирует свою роскошную фигуру не оставил равнодушными более 95 тысяч человек. Кстати, среди поклонников звезды много иностранцев, которые оставляют под ее фото самые лестные комментарии.
Кстати, завтра на нашем сайте выйдет эксклюзивное интервью Анастасии, в котором она раскроет главные секреты своей популярности.
Вот мне очень интересно что с ней (и ей подобными) будет через 15-20 лет.. весь силикон в коленки утечет...брр.
Умничка, спина замазана на 1й фотке хорошо) Прям незаметно.
Что же такой непрофессиональный фотошоп на 7-й, у спины?
Если приглядеться, то на всех фотах присутствует фотошоп, причем неумелый.
Если бы не написали, что ей 22, я бы подумала, что за 30. Неужели кто-то всерьез считает, такие деформации тела красивыми? Это ведь даже ужасней, чем губы-пельмени.
Как гитара!
ну так ведь ЗВЕЗДА....
О вкусах не спорят, некоторым нравятся такие
Кардашьян в её возрасте была шоколадка, а Квитко в своём возрасте мармеладка из селикона. Накаченная задница.И это критерии красоты неумело с фотошопленные.
Есть хоть одна фотография, где у неё одно бедро не выгнуто в сторону??? Везде одна и та же поза.