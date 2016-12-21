Судя по Instagram 22-летней Анастасии Квитко, можно подумать, что большую часть своей жизни она проводит на пляже. На днях «русская Кардашьян» вновь устроила фотосессию в бикини.

1 2 3 ... 15 Формы Анастасии Квитко никого не оставляют равнодушными

Мы, правда, до конца не понимаем, в чем секрет феноменальной популярности Анастасии Квитко, но все фотографии девушки вызывают бурю эмоций. Стоит модели выложить в Instagram снимок в бикини, сыпятся тысячи «лайков» и комментариев. Так, последний кадр Квитко, на котором она демонстрирует свою роскошную фигуру не оставил равнодушными более 95 тысяч человек. Кстати, среди поклонников звезды много иностранцев, которые оставляют под ее фото самые лестные комментарии.

Кстати, завтра на нашем сайте выйдет эксклюзивное интервью Анастасии, в котором она раскроет главные секреты своей популярности.