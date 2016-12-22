Похоже, самая младшая звезда из клана Кардашьян-Дженнер, юная Кайли, не так давно все же решила воспользоваться услугами пластического хирурга и вставила импланты в грудь. На новых снимках в Instagram ее бюст выглядит объемнее, чем еще неделю назад.

1 2 3 ... 10 Грудь Кайли Дженнер на этом свежем снимке выглядит очень большой

Кайли Дженнер вновь спровоцировала волну слухов о том, что она недавно легла под нож хирурга, который вставил в ее грудь импланты на пару размеров больше ее естественного объема. На днях звезда реалити-шоу KUWTK опубликовала снимок, на котором позирует в обтягивающем топе — и ее бюст действительно заметно увеличился.

Этим летом Кайли уже приходилось отбиваться от нападок недоброжелателей. Она заявила в посте на своем официальном сайте: «Моя грудь сдуется, и это будет очень грустно. Хотите пощупать и убедиться, что она не искуственная? Все дело в гормонах — сейчас у меня «те самые» дни в этом месяце». А вы верите девушке?