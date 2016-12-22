Кайли Дженнер вновь спровоцировала волну слухов о том, что она недавно легла под нож хирурга, который вставил в ее грудь импланты на пару размеров больше ее естественного объема. На днях звезда реалити-шоу KUWTK опубликовала снимок, на котором позирует в обтягивающем топе — и ее бюст действительно заметно увеличился.
Этим летом Кайли уже приходилось отбиваться от нападок недоброжелателей. Она заявила в посте на своем официальном сайте: «Моя грудь сдуется, и это будет очень грустно. Хотите пощупать и убедиться, что она не искуственная? Все дело в гормонах — сейчас у меня «те самые» дни в этом месяце». А вы верите девушке?
Моника Белучи выглядит моложе...
Она ее несколько раз уже увеличивала!!!Нет в этом ничего нового
наверное липофилинг, ее право, но у нее своя хорошая была
такую фигуру девка портит(( эхх... жалко, хороша была, осталась одна Кендалл (про нее небось в семье говорят "в семье не без урода")))