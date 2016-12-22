Кристина Орбакайте и Алла Пугачева вместе приняли участие в съемках новогоднего выпуска авторской передачи Максима Галкина. 22 декабря в Сети появились первые кадры с бекстэйджа. На фотографиях артистки позируют бок о бок в нарядных коротких платьях. Алла Борисовна — в черном, расшитом стразами, а Кристина — в мерцающем золотом.
Интернет-пользователи восхитились внешним видом обеих певиц, но большая часть комплиментов прозвучала все-таки в адрес Примадонны. Некоторым поклонникам даже показалось, что звезда выглядит эффектнее и стройнее собственной дочери. А вы с ними согласны?
Тогда уж, Валерия (за счет выбранного наряда) выглядит крупнее всех.))) И по существу: как бы я не недолюбливала Кристину, но готова признать, что за своей фигурой она следит так, как не следит никто другой! А если брать в сравнение ее маму, то, извините, но это не подлежит сопоставлению. Мама, всю жизнь, не отказывающая себе ни в чем, проблемы фигуры решающая липокоррекцией, и дочь, многодетная мама, постоянно сидящая на кашах с водой!
Да конечно там, стройнее... Алла похожа на мумию, а Кристина молодая здоровая женщина!
Тех, кто утверждает, что АБ стройнее Крис, нужно отправить в школу, в пятый класс, Арифметика. Для того, чтобы сравнить два числа, нужно их привести к общему знаменателю. Объясните мне, пожалуйста, как можно сравнивать круг (овал?) и прямоугольник? Чушь несусветная! Эти две женщины имеют разное телосложение, разную конституцию. Всё. Уже никаким сравнениям не подлежит. А то, что пишут - подхалимаж чистой воды. Если АБ ведётся, стало быть, она не так умна, как я думала.
Кристинка конфетка прям!
Нет, ну конечно глупо сравнивать... И конечно Алла все эти оды моложавости Аллы чушь полнейшая. Но надо признать, все равно она молодец, что в таком возрасте, в котором все уже забивают на себя, тем более такие, как она, никогда раннее не следившие за собой, взяла себя в руки и постройнела. Моложе выглядеть она не стала, конечно, но вот для нее самой так намного лучше, легче. Молодец, что не закрывается дома в 4 стенах.. Не знаю, меня лично, она никак не раздражает, и в молодости у нее было очень много хороших песен,, та же Ирония судьбы - ведь красиво же она романсы спела, так что пусть бабушка заслуженно развлекается, молодиться, заботится о себе... Ни в каком возрасте нельзя опускать руки и забивать на себя., как многие простые женщины рассуждают, типо пожила уже, ничего не будет, можно и не следить за собой и в итоге их эта безнадега и доканывает.
Фото 7- такие коленки у Верки сердючки