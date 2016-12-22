21 декабря прошла запись новогоднего выпуска шоу «МаксимМаксим». В ней приняли участие родные и близкие Максима Галкина, в том числе, разумеется, Алла Пугачева и Кристина Орбакайте. Обе певицы выбрали для съемок короткие блестящие платья, и, надо отметить, 67-летняя Примадонна в своем черном мини выглядела едва ли не стройнее, чем дочь.

1 2 3 ... 12 Алла Пугачева и Кристина Орбакайте выбрали короткие блестящие платья для съемок в новогоднем выпуске шоу «МаксимМаксим». На фото: Валерия, Максим Галкин, Алла Пугачева и Кристина Орбакайте

Кристина Орбакайте и Алла Пугачева вместе приняли участие в съемках новогоднего выпуска авторской передачи Максима Галкина. 22 декабря в Сети появились первые кадры с бекстэйджа. На фотографиях артистки позируют бок о бок в нарядных коротких платьях. Алла Борисовна — в черном, расшитом стразами, а Кристина — в мерцающем золотом.

Интернет-пользователи восхитились внешним видом обеих певиц, но большая часть комплиментов прозвучала все-таки в адрес Примадонны. Некоторым поклонникам даже показалось, что звезда выглядит эффектнее и стройнее собственной дочери. А вы с ними согласны?