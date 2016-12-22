22 декабря Мария Погребняк выложила в свой Instagram снимок, на котором позирует, сидя на берегу Индийского океана. Для отдыха на пляже мама троих детей выбрала бикини от британского бренда Agent Provocateur, которое выгодно подчеркнуло ее пышную грудь, тонкую талию и плоский живот.
В комментариях фолловеры принялись восхищаться фантастической стройностью супруги футболиста и сравнивать ее с куклой Барби: «Вауууу!!!! Роскошная девушка!!!», «Завидую фигуре», «Вот же генетика! 3 детей и какая куколка!», «Ула Ла ))) вот это мамочка !!! Вот это здорово!», «Барби», «Идеальная красотка! Еще и мать троих мальчишек! Какая молодец (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru)».
Ну а что ей ещё делать, кроме как постить свои фото.
PS Не завидую