Несколько дней назад 29-летняя Мария Погребняк улетела вместе с семьей на Мальдивы. Каждый день девушка делится со своими фолловерами в Instagram пляжными снимками, на которых позирует в купальниках, подчеркивающих ее хрупкую фигуру. Несмотря на невероятную стройность звезды, некоторые из подписчиков все равно заподозрили, что сейчас она находится в ожидании четвертого ребенка. Мария же, в свою очередь, решила опровергнуть эти слухи.

1 2 3 ... 15 На днях Мария Погребняк порадовала фолловеров очередным снимком в бикини

22 декабря Мария Погребняк выложила в свой Instagram снимок, на котором позирует, сидя на берегу Индийского океана. Для отдыха на пляже мама троих детей выбрала бикини от британского бренда Agent Provocateur, которое выгодно подчеркнуло ее пышную грудь, тонкую талию и плоский живот.

Снимок, сделанный на Мальдивах, Мария сопроводила забавным хэштегом #небеременнаяя. Тем самым Погребняк развеяла надежды многочисленных поклонников, которые не так давно сочли, что в скором времени она вновь станет мамой.

В комментариях фолловеры принялись восхищаться фантастической стройностью супруги футболиста и сравнивать ее с куклой Барби: «Вауууу!!!! Роскошная девушка!!!», «Завидую фигуре», «Вот же генетика! 3 детей и какая куколка!», «Ула Ла ))) вот это мамочка !!! Вот это здорово!», «Барби», «Идеальная красотка! Еще и мать троих мальчишек! Какая молодец (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru)».