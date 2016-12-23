Новые фотографии в Instagram Анастасии Заворотнюк очень понравились ее фолловерам. А все потому, что на свежих снимках актриса и телеведущая, облаченная в облегающее алое платье, выглядит просто сногсшибательно!

1 2 3 ... 14 Анастасия Заворотнюк и Вячеслав Манучаров вместе провели концерт ко Дню Энергетика

В декабре проходит больше праздничных съемок и мероприятий, чем за все остальные 12 месяцев. Звезды сейчас просто нарасхват, причем не только из-за приближающегося Нового года: так, 22 декабря в ЦВЗ «Манеж» прошла запись концерта ко Дню Энергетика.

Ведущими вечера стали Вячеслав Манучаров и Анастасия Заворотнюк. Когда в Сети появились кадры с бэкстейджа, фолловеры были поражены стройностью и элегантностью актрисы.

«Анастасия, Вы как всегда сногсшибательно выглядите», «Женщина -мечта, шикарная!», « Какая красивая и яркая! Восхищаюсь», «Такая стройняшечка Настенька», «Изящная, утонченная! Вы просто божественно красива! Точеная фигурка, шикарные локоны, большие выразительные глаза, просто мечта!» (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru) — осыпали Заворотнюк комплиментами фанаты. И мы их мнение полностью разделяем!