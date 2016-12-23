В декабре проходит больше праздничных съемок и мероприятий, чем за все остальные 12 месяцев. Звезды сейчас просто нарасхват, причем не только из-за приближающегося Нового года: так, 22 декабря в ЦВЗ «Манеж» прошла запись концерта ко Дню Энергетика.
Ведущими вечера стали Вячеслав Манучаров и Анастасия Заворотнюк. Когда в Сети появились кадры с бэкстейджа, фолловеры были поражены стройностью и элегантностью актрисы.
«Анастасия, Вы как всегда сногсшибательно выглядите», «Женщина -мечта, шикарная!», « Какая красивая и яркая! Восхищаюсь», «Такая стройняшечка Настенька», «Изящная, утонченная! Вы просто божественно красива! Точеная фигурка, шикарные локоны, большие выразительные глаза, просто мечта!» (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru) — осыпали Заворотнюк комплиментами фанаты. И мы их мнение полностью разделяем!
Красивая Настя женщина.
Валерия рядом с Настей смотрится как тускло)
Красивая и талантливая актриса. В "Новом утре" очень хороша.
Красивая и талантливая актриса. В "Новом утре" очень хороша.
До чего же я люблю ее в сериале "Няня"!
Красивая женщина.
Почему у них с Петей нет детей? Он говорил что у него детей нет, и Настя во всех интервью обещалась родить, а потом дружно замолчали. Может и правда давно развелись.
Одна из немногих медийных женщин, не скрывающая свой истинный возраст. Мне кажется, что Лопырева младше ее на пару-тройку лет всего, ан нет, молодуха 33-летняя какой год уже.
Настя-молодец!
Интересно, что будет, если с неё снять тонны штукатурки? Жуткая пропаганда отсутствия меры и вкуса.