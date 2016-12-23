Это сейчас 26-летняя Искра Лоуренс — одна из самых известных моделей категории плюс. А раньше девушке с аппетитными бедрами постоянно отказывали в работе, ссылаясь на то, что ей нужно похудеть. В интервью американскому журналу Self звезда рассказала о том, как несмотря ни на что обрела уверенность в себе и стала раскрепощенной.
Главной героиней январского выпуска журнала Self стала девушка, которая, кажется, знает все о бодипозитиве. Сейчас Искра Лоуренс входит десятку самых успешных моделей plus-size, но так было не всегда. Оказывается, раньше она могла долго рассматривать свое тело в зеркале и размышлять о том, что оно далеко от совершенства.
«Я была готова лечь под нож хирурга, чтобы стать стройнее. Я сидела на диете Аткинса, пила один кленовый сироп и ела ветчину в течение недели, но все было впустую», — рассказала Лоуренс.
С 13 лет она мечтала стать моделью, но на каждом кастинге ей отказывали. Как ни парадоксально, это наоборот закалило характер Искры и она поняла, что не нужно быть как все, надо осознать свою уникальность.
Сейчас модель дает советы молодым девушкам с формами, которые также как она не могут найти себя. И вот как они выглядят:
- Спросите себя, кем вы хотите быть.
- Пишите или ежедневно думайте о том, что вы делаете хорошо. Посмотрите на себя в зеркало и постарайтесь увидеть больше, чем свою обычную внешность, научитесь ценить свое тело. Любите и уважайте его. Это ваш дом на всю жизнь, а потому правильно питайтесь.
- Помните, что любая неудача — это всего лишь урок, который вы должны пройти.
- Вы сами решаете, что такое красота.
- Вы прекрасны уже просто потому, что уникальны.
- Перестаньте сравнивать себя с другими
высокая блондинка с правильными чертами лица, даже с лишним весом уж куда красивее маленькой худой щепки, поэтому не такая уж она не идеальная
красивая и свежая, полнота пока еще не портит
Там фотошопа больше, чем обычных моделей
Ага, сначала все орут: Надо любить себя любую и бла-бла-бла. А потом худеют. Лицемерки все эти модели!