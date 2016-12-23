Это сейчас 26-летняя Искра Лоуренс — одна из самых известных моделей категории плюс. А раньше девушке с аппетитными бедрами постоянно отказывали в работе, ссылаясь на то, что ей нужно похудеть. В интервью американскому журналу Self звезда рассказала о том, как несмотря ни на что обрела уверенность в себе и стала раскрепощенной.

1 2 3 ... 15 Искра Лоуренс призналась, что раньше была одержима своим весом

Главной героиней январского выпуска журнала Self стала девушка, которая, кажется, знает все о бодипозитиве. Сейчас Искра Лоуренс входит десятку самых успешных моделей plus-size, но так было не всегда. Оказывается, раньше она могла долго рассматривать свое тело в зеркале и размышлять о том, что оно далеко от совершенства.

«Я была готова лечь под нож хирурга, чтобы стать стройнее. Я сидела на диете Аткинса, пила один кленовый сироп и ела ветчину в течение недели, но все было впустую», — рассказала Лоуренс.

С 13 лет она мечтала стать моделью, но на каждом кастинге ей отказывали. Как ни парадоксально, это наоборот закалило характер Искры и она поняла, что не нужно быть как все, надо осознать свою уникальность.

Сейчас модель дает советы молодым девушкам с формами, которые также как она не могут найти себя. И вот как они выглядят: