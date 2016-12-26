38-летняя Екатерина Климова, несмотря на рождение четырех детей, смогла сохранить идеальную фигуру, которую довольно часто демонстрирует своим подписчикам в Instagram. На днях актриса опубликовала очередной соблазнительный снимок, который высоко оценили ее фолловеры.

1 2 3 ... 13 Екатерина Климова решила вновь побаловать своих фолловеров откровенным снимком

Екатерина Климова активно ведет свой микроблог в Сети, на который уже подписаны 460 тысяч человек. На днях актриса опубликовала новый откровенный снимок в своем Instagram, вновь продемонстрировав свое идеальное тело. Позировала знаменитость, сидя полуобнаженная на кровати, однако из-за ракурса большая часть ее тела оказалась скрыта, так что фотография осталась в рамках приличия.

Поклонники высоко оценили интересный кадр и татуировку знаменитости: «Просто прелесть! Красотка! Так держать!», «Секси, но не пошло. Очень загадочно и интересно», «Все в этой девушке завораживает. И взгляд и манеры и татуировка». А как вам кажется, Екатерине действительно удалось сохранить баланс между сексуальностью и вульгарностью?