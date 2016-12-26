2,5 недели назад Анна Грачевская легла под нож пластического хирурга для того, чтобы вставить импланты в ягодицы. Восстановившись после операции, телеведущая решила во всей красе показать своим фолловерам, как теперь выглядит ее фигура.

1 2 3 ... 15 Анна Грачевская показала фолловерам, как выглядят ее формы после недавно проведенной операции

Не так давно Анна Грачевская решилась на операцию по увеличению ягодиц и теперь захотела продемонстрировать своим фолловерам, как изменились ее формы после недавно проведенной бьюти-трансформации. 26 декабря знаменитость выложила в Instagram новое фото, на котором позирует в компрессионном белье.

«Вот такую «снеговую бабу» слепил, лучший из пластических хирургов Тимур Шамилевич! Прошло 2,5 недели после операции, еще оттеки, синяки и до окончательного результата далеко . Напомню, мне сделали — липосакцию локальных жировых отложений туловища с последующим липофилингом + эндопротезирование ягодичной области (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru)», — рассказала Анна своим подписчикам.

Грачевская отметила, что ни капли не жалеет о проведенной процедуре, и даже намекнула, что в ближайшем времени, возможно, опять ляжет под нож пластического хирурга. В комментариях фолловеры восхитились преобразившейся фигурой звезды и признались, что им было бы нелегко решиться на подобное вмешательство.