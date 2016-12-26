Анастасию Квитко часто называют «русской Ким Кардашьян» . Но тем, кто так говорит, стоит получше присмотреться к младшей сестре миссис Уэст, Кайли. Нам кажется, с 19-летней звездой реалити у 22-летней модели гораздо больше общего!

1 2 3 ... 15 Кайли Дженнер опубликовала у себя в Instagram фотографии в черном комбинезоне, расшитом пайетками

В ноябре Анастасия Квитко впечатлила 5 миллионов своих подписчиков в Instagram, опубликовав фотографии в облегающем полупрозрачном мини-платье. Тогда выдающиеся формы модели, обтянутые серебристой тканью, напомнили нам блестящие шары, которыми украшают новогодние елки.

Кайли Дженнер решила доказать, что ее формы ничуть не хуже. На католическое Рождество звезда американского реалити-шоу надела мерцающий черный комбинезон, в котором ее ягодицы и грудь смотрелись не менее впечатляюще, чем у Анастасии Квитко.

Сравнив блоги девушек, мы пришли к выводу, что у них множество похожих снимков. Красавицы одеваются в одном стиле и обладают похожим типом фигуры. Предлагаем вам сравнить фотографии Дженнер и Квитко.