В коротком видеоролике для журнала Love Джиджи Хадид, которая сейчас находится на пике формы, позирует в сексуальном коралловом бикини и демонстрирует лучшие стороны своей фигуры. Оценим?
Видео дня: Джиджи Хадид гипнотизирует поклонников в коралловом бикини
Уже не первый год американский журнал Love Magazine весь декабрь публикует в Сети короткие эротические ролики, главными героинями которых становятся самые топовые модели мира. На днях на официальной странице издания в Instagram появилось новое праздничное видео, в котором снялась 21-летняя Джиджи Хадид. На нем звезда, которая сейчас находится на пике формы, позирует в сексуальном розовом белье и демонстрирует лучшие стороны своей фигуры. Редакцию Woman.ru это видео очень впечатлило, поэтому мы просто не могли не поделиться им с любимыми читателями.
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Красотень!