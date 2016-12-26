26.12.2016

Уже не первый год американский журнал Love Magazine весь декабрь публикует в Сети короткие эротические ролики, главными героинями которых становятся самые топовые модели мира. На днях на официальной странице издания в Instagram появилось новое праздничное видео, в котором снялась 21-летняя Джиджи Хадид. 

В коротком видеоролике для журнала Love Джиджи Хадид, которая сейчас находится на пике формы, позирует в сексуальном коралловом бикини и демонстрирует лучшие стороны своей фигуры. Оценим?

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