Мария Горбань дает мастер-класс по мытью машины в бикини
26.12.2016
Мария Горбань отдыхает на Шри-Ланке и только успевает делиться с фолловерами жаркими (во всех смыслах этого слова) фотографиями и видеороликами. На одном из последних мини-клипов звезда сериалов «Кухня» и «Отель Элеон» наглядно показывает, как нужно правильно мыть машину в бикини. Сказать, что все поклонники актрисы после такого зрелища лишились дара речи — не сказать ничего.
Мария Горбань сняла суперсексуальное видео во время отдыха на Шри-Ланке
26 декабря Марии Горбань исполнилось 30 лет. Свой день рождения актриса решила отметить в теплых краях и заблаговременно улетела в отпуск на Шри-Ланку.
Прибыв на отдых, звезда принялась активно делиться с подписчиками в Instagram эффектными снимками в купальниках. А чтобы никто не сомневался в том, что ее фигура не тронута фотошопом и фильтрами, звезда также снимает сексуальные видео, на которых демонстрирует свое загорелое и спортивное тело во всей красе.
На одном из последних роликов Мария моет автомобиль такого же цвета, как ее бикини. «Маша, ты просто ходячий секс! Класс!», «Ух, горячая красотка», «Какая фигура! Просто идеальная», — восхитились интернет-пользователи.
Фигура Горбань и правда заслуживает искренних комплиментов, особенно, если учесть, что эта подтянутая и хрупкая девушка всего 2 года назад родила дочь. А вам нравится, как Мария выглядит в купальнике?
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Это ж надо так себя любить. Самолюбование зашкаливает.
Это ж надо так себя любить. Самолюбование зашкаливает.
У буз тоже зашкаливает, вот где отстой..... Но однако мне почему то на Машу приятно смотреть, её любовь к себе оправдана;) она милашка. Так что самолюбование самолюбованию рознь!
Фигура космос! Я в восторге, очень женственная и при этом худенькая.. Класс...
Очень узкая талия, плечи широкие, не на что смотреть