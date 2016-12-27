Порой Оксану Лаврентьеву можно принять за девочку-подростка. Она часто выходит в свет без каблуков, в объемных свитерах, с минимумом макияжа… Глядя на эту хрупкую девушку, сложно поверить, что ей 37 лет и у нее есть 18-летняя дочка.
Именно поэтому фолловеры владелицы компании «Русмода» очень удивились, увидев ее новое фото. На снимке Оксана вместе с красавицей Алиной стоит на носу яхты. Мама и дочь облачены в одинаковые синие бикини, и можно заметить, что фигура у знаменитости едва ли не лучше, чем у ее наследницы. Согласны?
Вообще-то термин "наследник" употребляется только по отношению к будущим монархам, членам королевских, царских семей.. Ну, в крайнем слечае, к членам аристократических или буржуазных семейств, имеющих древнюю и примечательную родословную..
отличная фигура у оксаны ,знаю ее по клипу Димы Билана ,дала не больше 28
отличная фигура у оксаны ,знаю ее по клипу Димы Билана ,дала не больше 28