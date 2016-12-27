Оксана Лаврентьева вместе с семьей и друзьями отдыхает на море. Свое местоположение звезда не указывает, однако охотно публикует солнечные снимки и делится яркими впечатлениями. Одно из самых свежих фото особенно взволновало фолловеров: на снимке звезда и ее дочь позируют в бикини. Подписчики с трудом верят в то, что у хрупкой и совсем юной на вид бизнес-леди может быть такая взрослая наследница.

1 2 3 ... 15 Оксана Лаврентьева удивила фолловеров снимком с 18-летней дочерью

Порой Оксану Лаврентьеву можно принять за девочку-подростка. Она часто выходит в свет без каблуков, в объемных свитерах, с минимумом макияжа… Глядя на эту хрупкую девушку, сложно поверить, что ей 37 лет и у нее есть 18-летняя дочка.

Именно поэтому фолловеры владелицы компании «Русмода» очень удивились, увидев ее новое фото. На снимке Оксана вместе с красавицей Алиной стоит на носу яхты. Мама и дочь облачены в одинаковые синие бикини, и можно заметить, что фигура у знаменитости едва ли не лучше, чем у ее наследницы. Согласны?