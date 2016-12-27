27 декабря Анна Шульгина, которая сейчас проводит свой отпуск в ОАЭ, выложила в Instagram новое фото. На снимке стройная и подтянутая звезда позирует в белоснежном бикини и джинсовых шортах, которые велики ей на несколько размеров.
В комментариях под фото фолловеры Ани восхитились ее потрясающей фигурой и отметили, что сейчас девушка находится на пике своей формы.
Судя по многочисленным снимкам в Instagram, Шульгина не отказывает себе в сладком и фастфуде, однако много времени уделяет спорту. Даже на отдыхе дочь певицы Валерии демонстрирует безупречную стойку на голове. Подписчики считают, что к йоге девушку приучила звездная мама, которая уже много лет практикует сложнейшие асаны.