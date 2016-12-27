23-летняя Анна Шульгина вместе с подругой сейчас находится на отдыхе в Дубае. Почти каждый день девушка делится с подписчиками курортными снимками, на которых демонстрирует свою фантастически стройную фигуру. На днях в одном из новых постов дочь певицы Валерии сообщила, что вынуждена обновить гардероб из-за стремительного похудения на несколько размеров.

1 2 3 ... 15 Анна Шульгина сильно похудела за последнее время

27 декабря Анна Шульгина, которая сейчас проводит свой отпуск в ОАЭ, выложила в Instagram новое фото. На снимке стройная и подтянутая звезда позирует в белоснежном бикини и джинсовых шортах, которые велики ей на несколько размеров.

«Когда любимые шорты уже не по фигуре (здесь и далее орфография, и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru)», — подписала кадр Шульгина.

В комментариях под фото фолловеры Ани восхитились ее потрясающей фигурой и отметили, что сейчас девушка находится на пике своей формы.

Судя по многочисленным снимкам в Instagram, Шульгина не отказывает себе в сладком и фастфуде, однако много времени уделяет спорту. Даже на отдыхе дочь певицы Валерии демонстрирует безупречную стойку на голове. Подписчики считают, что к йоге девушку приучила звездная мама, которая уже много лет практикует сложнейшие асаны.