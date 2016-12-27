На днях 33-летняя Виктория и 58-летняя Ирина Лопыревы отправились в отпуск на Мальдивы. Жаркими фотографиями с отдыха делится не только телеведущая, но и ее мама.

1 2 3 ... 15 Ирина Лопырева поделилась с подписчиками в Instagram снимком с отдыха

На днях Ирина Лопырева опубликовала фото, сделанное во время отдыха на Мальдивах. Бывшая модель продемонстрировала свою роскошную фигуру, позируя в коротких бирюзовых шортах и белом топике на фоне океана. Поклонники оценили соблазнительный снимок мамы Виктории Лопыревой и написали под ним множество комплиментов: «Чудесная», «Вы роскошная», «Шикарная», «Как всегда великолепна», «Смотря на вас не верится , что у вас такая взрослая дочь красавица».