27.12.2016
На днях 33-летняя Виктория и 58-летняя Ирина Лопыревы отправились в отпуск на Мальдивы. Жаркими фотографиями с отдыха делится не только телеведущая, но и ее мама. 
  • Ирина Лопырева
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    Ирина Лопырева поделилась с подписчиками в Instagram снимком с отдыха

На днях Ирина Лопырева опубликовала фото, сделанное во время отдыха на Мальдивах. Бывшая модель продемонстрировала свою роскошную фигуру, позируя в коротких бирюзовых шортах и белом топике на фоне океана. Поклонники оценили соблазнительный снимок мамы Виктории Лопыревой и написали под ним множество комплиментов: «Чудесная», «Вы роскошная», «Шикарная», «Как всегда великолепна», «Смотря на вас не верится , что у вас такая взрослая дочь красавица». 

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