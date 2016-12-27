На днях Ирина Лопырева опубликовала фото, сделанное во время отдыха на Мальдивах. Бывшая модель продемонстрировала свою роскошную фигуру, позируя в коротких бирюзовых шортах и белом топике на фоне океана. Поклонники оценили соблазнительный снимок мамы Виктории Лопыревой и написали под ним множество комплиментов: «Чудесная», «Вы роскошная», «Шикарная», «Как всегда великолепна», «Смотря на вас не верится , что у вас такая взрослая дочь красавица».
На пороге 60-летия мама Виктории Лопыревой выглядит не хуже, чем 33-летняя дочь
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Честно, меня удивляет, на какие средства живут эти барышни? Вика постоянно в отпуске , в дорогих отелях, частном самолёте, не говоря уже про шмотки. Реклама в Инстаграмм и нечастое ведение мероприятий может позволить вести столь люксовый образ жизни?
Честно, меня удивляет, на какие средства живут эти барышни? Вика постоянно в отпуске , в дорогих отелях, частном самолёте, не говоря уже про шмотки. Реклама в Инстаграмм и нечастое ведение мероприятий может позволить вести столь люксовый образ жизни?