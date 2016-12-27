На днях 43-летняя Наташа Королева выложила в Instagram новый кадр, на котором позирует в сексуальном корсете. Фолловеры снимок не оценили, подсчитав, что звезда подобрала нижнее белье не по размеру, что испортило общее впечатление от фото.

1 2 3 ... 15 Наташа Королева подобрала корсет не по размеру

В последнее время Наташа Королева стала чаще удивлять своих поклонников откровенными нарядами. Сначала певица пришла на шоу «Вечерний Ургант» в роскошном платье с очень глубоким декольте, а 27 декабря опубликовала в Instagram новый снимок, на котором позирует в телесном корсете с черным кружевом.

Только вот большинство фолловеров фото Наташи не оценили, решив, что она промахнулась с размером нижнего белья.

«Только этот плохо сел. Грудь велика», «Наталья, размер не твой, портит все, в груди велик безумно!», «Простите, а ничего, что не очень прилично?» — выразили свои мнения подписчики.

Были и те, кому откровенное фото Королевой, напротив, очень понравилось. А что о нем думаете вы?