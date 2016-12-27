В последнее время Наташа Королева стала чаще удивлять своих поклонников откровенными нарядами. Сначала певица пришла на шоу «Вечерний Ургант» в роскошном платье с очень глубоким декольте, а 27 декабря опубликовала в Instagram новый снимок, на котором позирует в телесном корсете с черным кружевом.
«Только этот плохо сел. Грудь велика», «Наталья, размер не твой, портит все, в груди велик безумно!», «Простите, а ничего, что не очень прилично?» — выразили свои мнения подписчики.
Были и те, кому откровенное фото Королевой, напротив, очень понравилось. А что о нем думаете вы?
Вангую, что этот корсет Наташа нашла сохнущим на батарее. Спросила Тарзана, что это, а он ей :"Так это ж я тебе сюрприз на НГ готовил, купил вот и постирал". Наташа решила примерить, и поняла, что у соперницы грудь поболее будет, вот по взгляду на фото вижу ;)