Ксения Собчак опубликовала у себя в Instagram снимок в эффектном платье от Александра Терехова, подчеркивающем ее тонкую талию и увеличившуюся грудь. В подписи к этому кадру 35-летняя телеведущая призналась, что счастлива наконец снова носить подобные вещи — за время беременности звезда успела по ним соскучиться.

1 2 3 ... 13 Ксения Собчак счастлива, что вернулась в форму после родов

Фанаты Ксении Собчак отмечают, что с рождением сына она стала более открытой и доброжелательной. Теперь телеведущая гораздо чаще публикует в Сети личные посты и охотно делится своими первыми впечатлениями от материнства.

Так, знаменитость не скрывает, что безумно рада отсутствию большого живота. «Как же приятно наслаждаться такими простыми и забытыми радостями как: 1) Иметь талию 2) Спать на животе 3) Примерить новую для себя модель платьев с «глубоким декольте» ибо теперь, хоть это и ненадолго, «есть что показать» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. Woman.ru), — 27 декабря написала медиадива, выложив в свой блог фотографию в новом наряде от Alexander Terekhov.

Фолловеры иронию молодой мамы оценили и сошлись во мнении, что ей действительно идет женственное платье от известного дизайнера.