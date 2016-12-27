Избранница олигарха Владислава Доронина улетела на отдых. Для путешествия девушка выбрала острова Теркс и Кайкос. В первый же день своего пребывания на берегах Атлантического океана возлюбленная бизнесмена выложила в Instagram сексуальное фото в алом купальнике, в очередной раз продемонстрировав, что ее фигура ничуть не изменилась после родов.
Интересно, что в последнее время Кристина все чаще выкладывает в Сеть провокационные кадры. То в суперкоротких шортах сфотографируется, то в полупрозрачном платье сделает селфи… Судя по всему, возлюбленный красавицы совсем не ревнует ее к воздыхателям из интернета.
Как вы считаете, стоит ли молодой маме, состоящей в гражданском браке, публиковать у себя в блоге подобные кадры?
Выглядит как подросток.
Простите за вольность, но он от неё просто прётся. Ну заводит она его. Помолодел весь, глаз горит, посмотрите, как он смеётся рядом с ней. Просто юноша влюблённый. Это будет моя вторая любимая пара после Ксении Дели с египтянином. Приятно на счастливых людей смотреть. И плевать на разницу в возрасте, совершеннолетние и обожаемые девчонки ))) Живите и радуйтесь.
Он-то может и прется, а она видимо от его ба б ла прется, это же очевидно!
И это женщина?!? Пацанка какая-то, с обвисшими коленками...Эх, Доронин Доронин...
Девочка понравилась. Очень милая и молодая. Рядом стоит ее дедушка и смотрит горящим взглядом.Раньше я думала, что он хорошо сохранился и молодо выглядит. Рядом с настоящей молодостью видны все его годы.