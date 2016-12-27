22-летняя Кристина Романова очень быстро пришла в форму после родов. Сыну модели нет еще и года, а она уже вовсю публикует в соцсетях фото в соблазнительных купальниках и собирает комплименты. На этот раз возлюбленная Владислава Доронина поделилась с фолловерами снимком, сделанным на отдыхе в Вест-Индии.

1 2 3 ... 15 Кристина Романова поделилась с подписчиками очередным горячим фото

Избранница олигарха Владислава Доронина улетела на отдых. Для путешествия девушка выбрала острова Теркс и Кайкос. В первый же день своего пребывания на берегах Атлантического океана возлюбленная бизнесмена выложила в Instagram сексуальное фото в алом купальнике, в очередной раз продемонстрировав, что ее фигура ничуть не изменилась после родов.

Интересно, что в последнее время Кристина все чаще выкладывает в Сеть провокационные кадры. То в суперкоротких шортах сфотографируется, то в полупрозрачном платье сделает селфи… Судя по всему, возлюбленный красавицы совсем не ревнует ее к воздыхателям из интернета.

Как вы считаете, стоит ли молодой маме, состоящей в гражданском браке, публиковать у себя в блоге подобные кадры?