Юная дочь супермодели Синди Кроуфорд, Кайя Гербер, приковала к себе всеобщие взгляды во время прогулки по пляжу в Майами и заплыва в теплых океанских волнах. Ее маме оставалось лишь наблюдать и гордиться!

Знаменитое семейство Кроуфорд-Гербер отправилось отмечать Рождество и Новый год в Майами, и начинающая модель Кайя Гербер, дочь бизнесмена Рэнди Гербера и супермодели Синди Кроуфорд, использовала эту возможность, чтобы продемонстрировать свою прекрасную фигуру в бикини.

Девушка выбрала ярко-красный купальный костюм, в котором ее и запечатлели папарацци. Она с удовольствием плавала в океанских волнах, общалась с родными и позировала фотографам, оттачивая свои навыки. Ее мама Синди предпочла загорать поодаль, не снимая пеструю тунику. А вам нравятся новые снимки красавицы Кайи Гербер?