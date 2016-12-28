В декабре жители большей части России старательно утепляются и скупают шерстяные шапки и свитеры, а многие селебрити уже подставляют свои тела солнцу на пляжах. Давайте посмотрим, кто в этом году был хорошей девочкой, следил за фигурой и поэтому без стеснения демонстрирует ее во всей красе.
Звезды в бикини: кто в этом году был хорошей девочкой и следил за фигурой
Пока мы ищем подарки и думаем, что приготовить на Новый год, знаменитости нежатся на солнце. Ева Лонгория, Адриана Лима, Белла Хадид, Виктория Лопырева и другие звезды уже успели похвастаться подтянутыми фигурами, свежим загаром и соблазнительными купальниками. Любуемся и завидуем (ну, немного…).
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