22-летняя уроженка Калининграда Анастасия Квитко только недавно в нашем эксклюзивном интервью рассказывала о том, что ее формы — дар природы. Однако после просмотра видео на странице fashion-бренда Cioccolato Collection (который представляет Настя), некоторые поклонники модели засомневались в ее словах.

Анастасия Квитко за последнее время стала одной их самых обсуждаемых персон. Статьи про модель регулярно публикуются на самых популярных порталах. Поклонников (в основном мужского пола) просто гипнотизируют формы девушки. Сама звезда утверждает, что ее фигура — залог многолетних тренировок и хорошей генетики, но верят в это не все. На одном из видео, которое опубликовано на странице марки Cioccolato Collection, отчетливо видны странные неровности в районе живота Насти. Разглядев этот недостаток, многие ее фанаты решили, что она стала жертвой неудачной липосакции.

behind a science ✨new collection crouise with @anastasiya_kvitko Видео опубликовано Cioccolato Collection TM (@cioccolatocollection) Сен 22 2016 в 10:38 PDT