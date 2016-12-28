Анастасия Квитко за последнее время стала одной их самых обсуждаемых персон. Статьи про модель регулярно публикуются на самых популярных порталах. Поклонников (в основном мужского пола) просто гипнотизируют формы девушки. Сама звезда утверждает, что ее фигура — залог многолетних тренировок и хорошей генетики, но верят в это не все. На одном из видео, которое опубликовано на странице марки Cioccolato Collection, отчетливо видны странные неровности в районе живота Насти. Разглядев этот недостаток, многие ее фанаты решили, что она стала жертвой неудачной липосакции.
Интернет-пользователи усомнились в том, что формы Анастасии Квитко имеют естественное происхождение
22-летняя уроженка Калининграда Анастасия Квитко только недавно в нашем эксклюзивном интервью рассказывала о том, что ее формы — дар природы. Однако после просмотра видео на странице fashion-бренда Cioccolato Collection (который представляет Настя), они засомневались в словах модели.
Новости Woman.ru
-
- Нет месячных уже 8 дней (2)
- Простуда без температуры - норма? (5)
- Самая незаметная (6)
- Помогите с диагнозом (3)
- Устала от родственников мужа. Как быть? (6)
- Каково жить и учиться в Ростове-на-Дону? (4)
- Как окрасить волосы в белый-белый? (6)
- Кому не с кем встречать НГ в Челябинске? (0)
- Озноб, жар, хотя температуры нет. Кто знает что это? (0)
- Друг сделал предложение (11)
- Насколько полезна посудомойка (46)
- Родить для себя? (41)
- Извечный вопрос: звонить или нет? (9)
- Кольцо в подарок (9)
- Верить ли в примету? (8)
- Самый ваш счастливый и запоминающийся Новый Год! (9)
- Красное пятно на лице при выходе на улицу (1)
- Расстаться или нет? (4)
- Плохое отношение коллеги в отделе. Что можете посоветовать делать. (6)
- Грудь с имплантами после беременности (2)
- Похуделочки-5 (89005)
- Худеем вместе! Кто со мной? (42883)
- Исправление/выпрямление кривых ног О без операции упражнениями. (9644)
- домашний лазерный эпилятор. (8458)
- Сажусь на диету. Кто со мной? (4856)
- ЭЛЕКТРОэпиляция бикини - ваши отзывы (4713)
- Худеем вне сезона, или Плюс-минус 50 (3778)
- Элос-эпиляция - кто делал? (3400)
- Здесь есть действительно волосатые девушки??? (2965)
- Электроэпиляция (2763)
- Удаление волос навсегда раствором марганцовки (2465)
- волосатые подмышки - только у моей малышки!))) (2421)
- Для вас женщина 46 размера - полная??? (2387)
- Почему мужчины так не любят полненьких? (2287)
- кавитация - кто-нибудь слышал? (2095)
- Что делать, если грудь не растет? (2033)
- Кто-нибудь без операции выравнивал кривые ноги??? (2005)
- маленький рост (1906)
- для тех кому знаком ГИПЕРГИДРОЗ ! (1831)
- Как правильно попросить маму купить лифчик? (1806)
-
- Поклонники гадают, была ли Ирина Шейк беременна, когда снималась для новой обложки (0)
- Звезды в бикини: кто в этом году был хорошей девочкой и следил за фигурой (1)
- 15-летняя Кайя Гербер затмила свою мать Синди Кроуфорд на пляже (33)
- Избранница Владислава Доронина только успевает публиковать в Сети провокационные кадры (43)
- Собчак рассказала, почему счастлива больше не быть беременной (11)
- Не дотянула! Подписчиков Королевой разочаровало ее секси-фото в корсете (6)
- На пороге 60-летия мама Виктории Лопыревой выглядит не хуже, чем 33-летняя дочь (18)
- Анна Шульгина похудела настолько, что ей стали велики любимые шорты (17)
- Фигура 37-летней Оксаны Лаврентьевой смотрится лучше, чем у ее 18-летней дочери (18)
- Силиконовая грудь Риты Керн уже становится квадратной (28)
- Мария Горбань дает мастер-класс по мытью машины в бикини (13)
- Видео дня: Джиджи Хадид гипнотизирует поклонников в коралловом бикини (4)
- Кайли Дженнер и ее выдающиеся формы бросают вызов Анастасии Квитко (7)
- Анна Грачевская показала, какую «снеговую бабу» слепил из нее пластический хирург (76)
- Екатерина Климова демонстрирует идеальную фигуру и татуировку на бедре (34)
- Блеск елочных украшений померк на фоне «серебряных шаров» Квитко (21)
- Plus-size-модель Искра Лоуренс рассказала, как полюбить «неидеальное» тело (18)
- Перминова снова радует фанатов фото и видео с танцами у шеста (30)
- 45-летняя Заворотнюк демонстрирует точеную фигуру (32)
- В «голом» платье Сухинова так горяча, что способна одним взглядом развести огонь (35)
- «Plus-size-предательницы»: звезды, избавившиеся от аппетитных форм, которыми когда-то так гордились (94)
- Анна Грачевская показала, какую «снеговую бабу» слепил из нее пластический хирург (76)
- Мужчины на кости бросаются! Playboy представляет откровенную фотосессию с самой худой моделью (37)
- В «голом» платье Сухинова так горяча, что способна одним взглядом развести огонь (35)
- Даже формы Квитко краснеют от ее смелости (35)
- Мария Погребняк демонстрирует стройную фигуру как у Барби (33)
- Кристина проигрывает? Пугачева и Орбакайте соревнуются в стройности (33)
- 45-летняя Заворотнюк демонстрирует точеную фигуру (32)
- Перминова снова радует фанатов фото и видео с танцами у шеста (30)
- Силиконовая грудь Риты Керн уже становится квадратной (28)
- Екатерина Климова демонстрирует идеальную фигуру и татуировку на бедре (34)
- Избранница Владислава Доронина только успевает публиковать в Сети провокационные кадры (43)
- 15-летняя Кайя Гербер затмила свою мать Синди Кроуфорд на пляже (33)
- Блеск елочных украшений померк на фоне «серебряных шаров» Квитко (21)
- Plus-size-модель Искра Лоуренс рассказала, как полюбить «неидеальное» тело (18)
- На пороге 60-летия мама Виктории Лопыревой выглядит не хуже, чем 33-летняя дочь (18)
- Анна Шульгина похудела настолько, что ей стали велики любимые шорты (17)
- Беременная Ирина Шейк налегает на картошку с черной икрой (13)
- Мария Горбань дает мастер-класс по мытью машины в бикини (13)
- Фигура 37-летней Оксаны Лаврентьевой смотрится лучше, чем у ее 18-летней дочери (18)
Да что вы ***** говорите?