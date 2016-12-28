27 декабря Ирина Шейк обнародовала новую обложку бразильской версии Vogue со своим изображением. На снимке топ-модель запечатлена в цветном укороченном свитере, обнажающем живот.
На фото знаменитость выглядит потрясающе, но фолловеры не могли не обсудить ее фигуру. Одним параметры избранницы Брэдли Купера показались идеальными, другие же нашли формы звезды округлившимися и сошлись во мнении, что она принимала участие в фотосессии уже беременной.
А как считаете вы, на новой обложке Шейк находится в положении?
На 10-м фото просто невероятная красавица! Все-таки правда, что желанная беременность делает женщину прекрасной