Первый номер бразильского Vogue за 2017 год украсила Ирина Шейк. На обложке 30-летняя супермодель позирует полуобнаженной. Фанаты спорят, когда была сделана эта фотосессия. Многие считают, что до беременности звезды, но некоторые уверены, что возлюбленная Брэдли Купера снималась для глянца уже будучи в интересном положении.

1 2 3 ... 14 Ирина Шейк стала главной героиней нового выпуска Vogue Бразилия

27 декабря Ирина Шейк обнародовала новую обложку бразильской версии Vogue со своим изображением. На снимке топ-модель запечатлена в цветном укороченном свитере, обнажающем живот.

На фото знаменитость выглядит потрясающе, но фолловеры не могли не обсудить ее фигуру. Одним параметры избранницы Брэдли Купера показались идеальными, другие же нашли формы звезды округлившимися и сошлись во мнении, что она принимала участие в фотосессии уже беременной.

А как считаете вы, на новой обложке Шейк находится в положении?