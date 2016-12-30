Весь 2016 год читатели жадно рассматривали фотосессии звезд, публиковавшиеся в глянцевых журналах. Самые популярные и обсуждаемые селебрити примеряли сексуальные наряды, не оставляющие простора для воображения, или же позировали полностью обнаженными. В нашей подборке — яркие, чувственные и просто очень красивые снимки знаменитостей, вызвавшие восторг поклонников в этом году.

Если человека встречают по одежке, конфету — по обертке, то глянцевые журналы — безусловно, по обложке и фотографиям на их страницах. Интерес читателей обоих полов к сексуальным снимкам звезд — в одежде и без — традиционно огромен, и герои съемок, конечно же, умело пользуются этим приемом. В нашем материале представлены как снимки знаменитостей, которые не боятся раздеваться перед объективом, так и кадры с теми звездами, которые соблазняют взглядами, а не обнаженными частями тела.