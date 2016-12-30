Если человека встречают по одежке, конфету — по обертке, то глянцевые журналы — безусловно, по обложке и фотографиям на их страницах. Интерес читателей обоих полов к сексуальным снимкам звезд — в одежде и без — традиционно огромен, и герои съемок, конечно же, умело пользуются этим приемом. В нашем материале представлены как снимки знаменитостей, которые не боятся раздеваться перед объективом, так и кадры с теми звездами, которые соблазняют взглядами, а не обнаженными частями тела.
Самые откровенные фотосессии знаменитостей в этом году
Весь 2016 год читатели жадно рассматривали фотосессии звезд, публиковавшиеся в глянцевых журналах. Самые популярные и обсуждаемые селебрити примеряли сексуальные наряды, не оставляющие простора для воображения, или же позировали полностью обнаженными. В нашей подборке — яркие, чувственные и просто очень красивые снимки знаменитостей, вызвавшие восторг поклонников в этом году.
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кара это конечно нечто
А че так,не спится,стирки вуманские. Или ни хрена премии не видать на н.г.если всю ху..йню не напечатаете?
Уверенна,строчит самая толстая рыдакторша,которую никуда не взяли!))))
Ну голыми сис-ьками и жо-пами уже не удивить, давно уже ждем фото ва-гин.
Все хороши, только Ора вечно похабная. Понятно, что фото отретушированы, но куда щазз без этого?
Селене Гомес спину что-ли прихватило на 22 фото
Ира хороша!