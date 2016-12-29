Вика Крутая показала фигуру в бикини

31-летняя дочь знаменитого композитора Игоря Крутого Виктория родила дочку в ноябре 2015 года. Девушке понадобилось немало времени, чтобы привести фигуру в порядок. На днях она удивила своих поклонников в Instagram, опубликовав фото в купальнике.

Больше года назад Вика Крутая впервые стала мамой: она родила дочь Деми Роуз. Сейчас девушка практически полностью вернула себе прежнюю форму. На днях она опубликовала в соцсети снимок в телесно-золотом купальнике Agent Provocateur и рассказала о том, каких трудов ей стоило похудеть.

«После родов было так тяжело привести свой живот в порядок. И надеюсь, что в 2017 году на нем еще появятся кубики. Я не хочу останавливаться на достигнутом. А какие вы себе поставили цели в наступающем году?» — написала под кадром Крутая.

На вопрос девушки ее поклонники так и не ответили, а вот фигуру обсудить не упустили возможности: «Вика, ты просто секси», «Отлично сидит купальник, и фигура шикарная», «Вика, ты просто секси», «Шикарная. Куда еще в форму то приводить. Викуля, очень красивая! Не худей».

Но не все фолловеры оценили фотографию: «Модель купальника не очень, вам не идет», «Ну видно же, что фигура далека от хорошей, нет талии, длинных ног. Один вопрос к автору этого фото. Зачем выкладывать подобное?».