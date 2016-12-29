Вика Крутая показала фигуру в бикини

Больше года назад Вика Крутая впервые стала мамой: она родила дочь Деми Роуз. Сейчас девушка практически полностью вернула себе прежнюю форму. На днях она опубликовала в соцсети снимок в телесно-золотом купальнике Agent Provocateur и рассказала о том, каких трудов ей стоило похудеть.
«После родов было так тяжело привести свой живот в порядок. И надеюсь, что в 2017 году на нем еще появятся кубики. Я не хочу останавливаться на достигнутом. А какие вы себе поставили цели в наступающем году?» — написала под кадром Крутая.
На вопрос девушки ее поклонники так и не ответили, а вот фигуру обсудить не упустили возможности: «Вика, ты просто секси», «Отлично сидит купальник, и фигура шикарная», «Вика, ты просто секси», «Шикарная. Куда еще в форму то приводить. Викуля, очень красивая! Не худей».
Но не все фолловеры оценили фотографию: «Модель купальника не очень, вам не идет», «Ну видно же, что фигура далека от хорошей, нет талии, длинных ног. Один вопрос к автору этого фото. Зачем выкладывать подобное?».
Бедная аж не дышит на фото, лишь бы куча незнакомых баб оценила ее фигуру положительно.
И вообще что-то не понятное у нее с ногой выше колена..втянулась вся, реально наверно не дышит)
Фууу, какой ужасный купальник. Так и хочется сказать "снимите это не медленно!!"
Фанаты? Вы серьезно?
Фанаты?? Смеетесь, дорогая редакция?!)
Вуман, добавьте в опросник вариант ответа: а кто это? У меня такой вопрос частенько возникает.
цвет купальника ужасный. у этой модели столько интересных ярких расцветок
Бедняга, эк ее скукожило