На днях 36-летняя Виктория Боня выложила в свой Instagram новый снимок в бикини, сделанный во время отдыха в Дубае. Пока одни фолловеры принялись восхищаться фигурой звезды, другие заметили на фото очевидные следы ретуши.
Несколько дней назад Виктория Боня улетела на отдых в ОАЭ. 29 декабря знаменитость поделилась в своем Instagram снимком, на котором позирует в черном бикини на берегу Персидского залива.
В комментариях многие фолловеры принялись восторгаться фантастической фигурой звезды
, однако самые внимательные подписчики заметили на фото следы ретуши и предположили, что с помощью фотошопа Виктория решила сделать ноги визуально стройнее, чем в жизни.
Мы рассмотрели кадр получше, однако так и не пришли к однозначному мнению, прибегала ли Боня к помощи фоторедактора или все дело просто в неудачном ракурсе. А что по этому поводу думаете вы?
"БёдрыЖко" уже икры)))
Красивая Виктория
а почему она празднует католическое рождество и новый год с подругами, а не с семьей?
Боня красивая зараза
а почему она празднует католическое рождество и новый год с подругами, а не с семьей?
а почему она празднует католическое рождество и новый год с подругами, а не с семьей?
Шопит или нет, но ноги у нее всегда были длинные и стройные. А вот перекрасилась все таки зря.
с какой семье? у нее разве она есть?
Очень не идет этот цвет волос . просто очень .
Боня во внешности идеальна