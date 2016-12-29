На днях 36-летняя Виктория Боня выложила в свой Instagram новый снимок в бикини, сделанный во время отдыха в Дубае. Пока одни фолловеры принялись восхищаться фигурой звезды, другие заметили на фото очевидные следы ретуши.

1 2 3 ... 14 Фолловеры подозревают, что Виктория Боня фотошопит свои снимки

Несколько дней назад Виктория Боня улетела на отдых в ОАЭ. 29 декабря знаменитость поделилась в своем Instagram снимком, на котором позирует в черном бикини на берегу Персидского залива.

В комментариях многие фолловеры принялись восторгаться фантастической фигурой звезды , однако самые внимательные подписчики заметили на фото следы ретуши и предположили, что с помощью фотошопа Виктория решила сделать ноги визуально стройнее, чем в жизни.

Мы рассмотрели кадр получше, однако так и не пришли к однозначному мнению, прибегала ли Боня к помощи фоторедактора или все дело просто в неудачном ракурсе. А что по этому поводу думаете вы?