35-летняя Джессика Альба вместе с семьей сейчас отдыхает на Гавайях. В Instagram актриса делится лишь фотографиями своих детей, а вот папарацци уже успели запечатлеть звезду, прогуливающуюся по побережью в купальнике.

1 2 3 ... 16 Фанаты были удивлены, увидев целлюлит на ногах стройной Джессики Альбы

Джессика Альба попала в объектив папарацци во время семейных каникул на Гавайях. Знаменитость отдыхает с дочками, восьмилетней Онор Мари и пятилетней Хэвен Гарнер, и мужем Кэшем Уорреном. Судя по фото, знаменитость во время отпуска позволила себе немного расслабиться: особо внимательные фанаты отметили, что ее фигура округлилась, а на бедрах появился целлюлит.

В одном из последних интервью Альба признавалась, что ненавидит фитнес и считает это очень скучным занятием: «Я занимаюсь им только тогда, когда моя работа требует от меня хорошей физической подготовки. А все фильмы, в которых я снималась с 17 до 27 лет, именно такие. Поэтому я занималась фитнесом постоянно!».