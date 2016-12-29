26-летняя британская принцесса Евгения, кузина принцев Уильяма и Гарри, выходит замуж в следующем году. Девушка, которая известна своими пышными формами, хочет выглядеть идеально на торжестве, поэтому несколько месяцев назад она взялась за тело и уже демонстрирует впечатляющие результаты.

1 2 3 ... 10 Принцесса Евгения сбросила лишний вес, готовясь к свадьбе

По слухам, принцесса Евгения недавно приняла предложение руки и сердца от своего давнего возлюбленного, бизнесмена Джека Бруксбенка, и назначила свадьбу уже на лето следующего года. При этом Евгения очень хочет затмить другую невесту, приближенную к королевскому двору, — Пиппу Миддлтон. Поэтому принцесса заручилась помощью своего личного фитнес-тренера и скинула уже 5 лишних килограммов.

«Евгения выглядит потрясающе — родные и друзья не могут налюбоваться на нее. Она и сама в восторге от своего преображения, которое прибавило ее самооценку», — сообщил инсайдер в Букингемском дворце в интервью порталу Mail Online. А вам нравится, как изменилась принцесса Евгения?