По слухам, принцесса Евгения недавно приняла предложение руки и сердца от своего давнего возлюбленного, бизнесмена Джека Бруксбенка, и назначила свадьбу уже на лето следующего года. При этом Евгения очень хочет затмить другую невесту, приближенную к королевскому двору, — Пиппу Миддлтон. Поэтому принцесса заручилась помощью своего личного фитнес-тренера и скинула уже 5 лишних килограммов.
«Евгения выглядит потрясающе — родные и друзья не могут налюбоваться на нее. Она и сама в восторге от своего преображения, которое прибавило ее самооценку», — сообщил инсайдер в Букингемском дворце в интервью порталу Mail Online. А вам нравится, как изменилась принцесса Евгения?
Приятная девушка