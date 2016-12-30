Звезда Comedy Woman 40-летняя Екатерина Скулкина за последние полгода добилась впечатляющих результатов в похудении. Звезда сбросила 20 килограммов, но решила не останавливаться на достигнутом и даже перед Новым годом, отложив все дела, проводит сутки напролет в спортзале.

Поклонники буквально заваливают Екатерину Скулкину вопросами о том, как ей удалось обрести стройность. Силы воли актрисе не занимать, в любую свободную минуту она проводит в спортзале.

«Предновогодняя лихорадка бывает разной», — подписала снимок во время одной из EMS-тренировок Екатерина Скулкина.

EMS — это новое направление фитнеса, во время которого через специальный костюм подаются импульсные токи. Эта технология позволяет увеличить сокращения мышц и помогает добиться максимальных результатов в кратчайшие сроки. За 25 минут тренировки сжигается более 500 ккал и прорабатывается более 500 мышц из 640 имеющихся (для сравнения — в обычном тренажерном зале за 1,5 часа можно проработать чуть более 100 мышц).