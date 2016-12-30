Модель Анна Калашникова вместе с певицей Лерой Кондрой и двумя подругами снялись в новогодней фотосессии. Девушки позировали не фоне елки, и на них не было ничего, кроме эффектных купальников.
«Наша версия ангелочков (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. Woman.ru)», — написала у себя в блоге экс-невеста Прохора Шаляпина. «Какие все шикарные! Как на подбор! Особенно Анна, вы лучшая!», «Целая команда красоток!», «Просто бомба. Такие красавицы», — принялись комментировать горячие снимки интернет-пользователи.
На снимке Анна и ее подруги действительно выглядят отлично, но если сравнить кадры из этой съемки с фотографиями с показа Victoria's Secret, то можно заметить, что девушки заметно проигрывают моделям знаменитого бренда. А что думаете вы?
Нормальная фигурка у Калашниковой.
Что то я не поняла, в чем проигрывают то. Отличные девушки что там что там.