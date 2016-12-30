Показ Victoria's Secret, прошедший 30 ноября в Париже , никого не оставил равнодушным. Кто-то, посмотрев его, отправился сметать белье из бутиков бренда, кто-то подписался в Instagram разом на всех «ангелов», а кто-то решил бросить им вызов, снявшись в тематических фотосессиях. Так, Анна Калашникова и ее подруги вместе приняли участие в соблазнительной съемке.

1 2 3 ... 13 Анна Калашникова вместе с подругами снялась в новогодней фотосессии в стиле Victoria`s Secret

Модель Анна Калашникова вместе с певицей Лерой Кондрой и двумя подругами снялись в новогодней фотосессии. Девушки позировали не фоне елки, и на них не было ничего, кроме эффектных купальников.

«Наша версия ангелочков (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. Woman.ru)», — написала у себя в блоге экс-невеста Прохора Шаляпина. «Какие все шикарные! Как на подбор! Особенно Анна, вы лучшая!», «Целая команда красоток!», «Просто бомба. Такие красавицы», — принялись комментировать горячие снимки интернет-пользователи.

На снимке Анна и ее подруги действительно выглядят отлично, но если сравнить кадры из этой съемки с фотографиями с показа Victoria's Secret, то можно заметить, что девушки заметно проигрывают моделям знаменитого бренда. А что думаете вы?