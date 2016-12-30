Одна из самых успешных и знаменитых моделей категории plus-size, 26-летняя Искра Лоуренс, гордится своими аппетитными формами. Американская звезда учит всех женщин любить себя и не комплексовать. И на нее действительно хочется равняться! Причем не только тем, кто далек от идеальных параметров, навязанных обществом.
За день до Нового года блондинка выложила в Сеть свежий снимок. Девушка запечатлела себя в скинни-джинсах с высокой посадкой и облегающей белой блузке с манящим декольте. Подписчики единогласно решили, что в этом наряде формы Искры смотрятся особенно привлекательно, и осыпали ее комплиментами.
Мы их мнение полностью разделяем и считаем, что на эффектном снимке талия Лоуренс кажется невероятно тонкой. Такой могут позавидовать и не plus-size красавицы!