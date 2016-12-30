38-летняя актриса Ольга Картункова дала новое интервью одному из российских СМИ и рассказала о том, как была зависима от калорийной еды и как ей удалось победить свои вредные привычки и сильно похудеть.

1 2 3 ... 13 Ольга Картункова планирует похудеть еще как минимум на 15 килограммов и серьезно заняться спортом

Не так давно известная участница КВН Ольга Картункова поразила общественность кардинальными изменениями своей фигуры: поклонники привыкли видеть на сцене и на ТВ пышнотелую даму, но сейчас Ольга выглядит совсем по-другому — она заметно постройнела и похорошела. Журналисты наперебой спрашивают у актрисы, как ей это удалось, и недавно Картункова рассказала об этом в интервью порталу Sobesednik.ru.

«Я весила более 130 кг. И вкусно покушать всегда любила. Тяжело отказаться от привычного рациона — булочки, мяско... А год назад я упала, порвала нерв на ноге. Врачи сказали, что проблема не встала бы так остро, находись я в нормальном весе. Да я уже и сама это понимала. Я полностью отказалась от сладкого, исключила из рациона хлеб, перешла на раздельное питание. Ела маленькими порциями, в основном фрукты, овощи, куриную грудку. В результате стало легче ходить, ушла одышка, перестали болеть суставы», — поделилась своим секретом Ольга.