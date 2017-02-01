1 февраля Алена Водонаева опубликовала у себя в блоге весьма резонансный пост на тему лишнего веса. Знаменитость откровенно призналась, что не уважает полных людей. «Не надо только про полноту по причине болезней. Всем понятно о чем я! Разъевшихся и не следящих за собой — не уважаю! Точка! (здесь и далее орфография автора сохранены, — прим. Woman.ru)» — написала телеведущая.
«Ешьте на здоровье. Колбасу с майонезом. Я слежу только за собой и за своим ребенком. Который так же, как и мы с братом в детстве, не «знает» что такое колбаса и газировка. Культура питания — это дисциплина. Отсутсвие — разнузданность и разврат. Любите себя! Про секс я вообще молчу. Даже не представляю как это выглядит, когда ты девочка и слегка за 70-80 кг. И представлять не хочу, если честно. Полного парня у меня никогда в жизни не было. И не будет», — заявила Водонаева.
с Алениным заявлением отчасти соглашусь,но таких высказываний лучше публчно не делать
кто то ест все подряд, а кто то помешан так сильно на здоровом образе жизни....что едет крыша. У каждого свои недостатки
Хотя она мне тоже не нравится, но она высказала СВОЁ мнение, имеет право. Она никого не обидела. Почему все должны быть толерантными?
Есть толерантность, а есть уважение к людям
Публичный человек, инстанграмм коготоро читают сотни тысяч, должен следить за тем, что и как говорит. Я конечно за свободу слова и за право высказываться, НО обижать то зачем? Я не склонна к полноте и могу есть что хочу(тьфу-тьфу), но у меня не вызывают отвращения или чувства неуважения "девоки 70-80 кг".
Есть толерантность, а есть уважение к людям
Я в юности тоже считала так. Посмотрю я, какая она будет в 50 лет, а еще, когда заболеет и не сможет потеть в зале по полдня.
Она высказала свое мнение, имеет право. Да эстетически и физиологически человек не должен иметь ожирение (именно ожирение). Другое дело, что люди у которых рыло в глубоком пушку должны быть осторожны. Они объект насмешек и любое их даже правильное и вполне обоснованное мнение вызовет негативную реакцию. Мифы про здоровый образ жизни пусть останутся на их совести. Не может быть здорового образа жизни в центре цивилизованного мира. Алена, откажись от гаджетов, готовь сама, выращивай сама, убери из дома лишнюю технику, + дозированная физнагрузка и сбалансированное питание. Это всё лишь профилактика. Обманываться не стоит.
газировка значит вредно, а конфеты кушать как она нет? смысл, и там и там вред - сахар, не представляет как выглядит полные? это что за бред тоже, на улице вокруг только худые ходят??
ну да, так я и поверила, что у нее в детстве колбасы и газировки не было. Тогда буратино все пили повально. И колбасушку во двор выносили с хлебом.