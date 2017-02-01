Февраль для Алены Водонаевой начался с настоящих разборок у нее в Instagram. Стоило 34-летней телеведущей у себя в блоге заявить, что она не уважает полных людей, как в комментариях к этому посту разгорелись нешуточные споры на тему уместности подобных высказываний. Звезда резко поставила фолловеров на место, объяснив свою позицию.

1 2 3 ... 13 Алена Водонаева опубликовала пост, который вызвал резко негативную реакцию у ее фолловеров

1 февраля Алена Водонаева опубликовала у себя в блоге весьма резонансный пост на тему лишнего веса. Знаменитость откровенно призналась, что не уважает полных людей. «Не надо только про полноту по причине болезней. Всем понятно о чем я! Разъевшихся и не следящих за собой — не уважаю! Точка! (здесь и далее орфография автора сохранены, — прим. Woman.ru)» — написала телеведущая.

Разумеется, под этой записью сразу же начали появляться возмущенные комментарии. Увидев недовольство интернет-пользователей, телеведущая решила подробнее обосновать свою точку зрения.

«Ешьте на здоровье. Колбасу с майонезом. Я слежу только за собой и за своим ребенком. Который так же, как и мы с братом в детстве, не «знает» что такое колбаса и газировка. Культура питания — это дисциплина. Отсутсвие — разнузданность и разврат. Любите себя! Про секс я вообще молчу. Даже не представляю как это выглядит, когда ты девочка и слегка за 70-80 кг. И представлять не хочу, если честно. Полного парня у меня никогда в жизни не было. И не будет», — заявила Водонаева.