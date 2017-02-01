Искре Лоуренс уверенности в себе не занимать. Девушка гордится своими формами и в доказательство выкладывает в Instagram фотографии без ретуши и прикрас.
На днях plus-size-модель опубликовала коллаж из двух снимков: на правом она втянула живот, чтобы он казался плоским, а на левом расслабилась, отчего на нем появились складки.
«Я занимаюсь модельным бизнесом с 13 лет. За всю карьеру для рекламы выбирали лишь те мои фотографии в купальниках или нижнем белье, на которых живот выглядит идеально плоским. Поэтому любая складка или вмятина воспринимается как недостаток. Я тоже так думала долгое время. Обычно за лишний вес людей принято высмеивать и осуждать. Это неправильно. Жировые складки никак не влияют на вашу красоту», — подписала пост Искра.
Девушка призналась, что когда впервые увидела свои необработанные снимки, сначала была шокирована. А потом обрадовалась, так как поняла, что складки и несовершенства не делают ее некрасивой, а показывают, что модель не обязана выглядеть безупречно всегда и везде. В дополнение к фотографии девушка опубликовала видеоролик, в котором показывает, какие позы принимают модели, чтобы скрыть свои жировые складки.
мне она кажется очень симпатичной. Я худая ( 45 кг) и у меня даже есть складка на животе)).
ну такую складку да всем бы!
Просто не фотошопеная или слигонца. В зависимости как сидим, сгорбился кожа склалась и вуаля складка, у когото с жирком)))у когото гармошка сжалась и т.д. у каждого своя анатомия.
мне она кажется очень симпатичной. Я худая ( 45 кг) и у меня даже есть складка на животе)).
красивая она! чуть полновата в ляшках, но лишь чуть-чуть
ей красиво, она очень аппетитная и привлекательная и лишний вес ее не портит совершенно
А я так не считаю.
красивая очень. завидую