Светлана Бондарчук сейчас отдыхает с подругами на море. Знаменитость не упустила возможности с гордостью показать свою стройную фигуру и на днях поделилась с фолловерами в Instagram снимком в белом бикини. Но фанаты написали не только комплименты, но и критические замечания в ее адрес. Многие интернет-пользователи заметили, что Бондарчук сильно похудела за последнее время, и это не пошло ей на пользу.
«Ужас, такая худая», «Молодец! Но добавить килограмм 10 было бы неплохо», «Не самая удачная фотка — излишняя худоба не красит вовсе», «Одни плечи», «Чересчур тощая и сухая», «Я немного растерялась, в одежде супер всегда, а так... Ну, наверное, на любителя», «Реально Светлана очень худая! Вы очень красивая, стильная женщина с головой! Больше не надо худеть», — подобные комментарии можно найти под кадром Бондарчук.
Хороша, Светлана, ох как хороша! Всем бы такую фигуру в 48 лет))
Да отлично она выглядит в своём возрасте! Зря критикуют! Действительно, всем бы так выглядеть в 48 лет!
ох ... тельная фигура))) вау вау)) просто вау)) я жирнее в два раза, стыдно((
Фигурка хорошая, а с учетом возраста - очень даже.Как тростинка.Не всем дано сохранить девичью фигуру...реально Светлана умница!
Хорошая фигура, все пропорционально, а вот цвет волос я бы поменяла ей, уверена что брюнетка бы из нее вышла потрясающая!
Уж лучше так. Всем не угодить в любом случае.
ох ... тельная фигура))) вау вау)) просто вау)) я жирнее в два раза, стыдно((
ОПЯТЬ отдыхаем!Когда работаем то?А слабо дочку к себе забрать?Просто противно уже читать про эти отдыхи,поездки с подругами.Одно и то же по десятому кругу.Фигура прекрасна,фигура красива,фигура то,фигура се.Счастья это добавило Светлане?
Мне нравятся стройные, но это уже перебор! Фигуры нет! Одна худоба! Совершенно ничего красивого не нашла.
Эх, что ни говори, Светлана очень хороша в свои 48. Какие ноги!У Началовой в 36 лет ноги как у пенсионерки, и у Яны Рудковской тоже самое.