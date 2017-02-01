48-летняя Светлана Бондарчук не стесняется демонстрировать свою фигуру во всей красе. Однако свежее фото звезды в бикини вызвало у ее поклонников смешанные чувства.

1 2 3 ... 15 Светлана Бондарчук показала свою утонченную фигуру на отдыхе

Светлана Бондарчук сейчас отдыхает с подругами на море. Знаменитость не упустила возможности с гордостью показать свою стройную фигуру и на днях поделилась с фолловерами в Instagram снимком в белом бикини. Но фанаты написали не только комплименты, но и критические замечания в ее адрес. Многие интернет-пользователи заметили, что Бондарчук сильно похудела за последнее время, и это не пошло ей на пользу.

«Ужас, такая худая», «Молодец! Но добавить килограмм 10 было бы неплохо», «Не самая удачная фотка — излишняя худоба не красит вовсе», «Одни плечи», «Чересчур тощая и сухая», «Я немного растерялась, в одежде супер всегда, а так... Ну, наверное, на любителя», «Реально Светлана очень худая! Вы очень красивая, стильная женщина с головой! Больше не надо худеть», — подобные комментарии можно найти под кадром Бондарчук.