Последнее время Виктория Боня особенно активна в Instagram — звезда не только публикует фото, но и оставляет комментарии под постами знаменитостей. Помимо комплиментов в адрес, например, Ирины Шейк, Дэвида Бэкхема, Аллы Пугачевой и Ольги Бузовой, она нередко пишет и критические замечания. На днях досталось Надежде Оболенцевой. 1 февраля на странице ее подруги Светланы Бондарчук появился ролик, на котором Надя демонстрирует фигуру в бикини. Девушка наверняка и не подозревала, что это видео привлечет внимание Виктории.
Фанаты девушки не оставили выпад бьюти-блогера: «У Надежды все идеально. Штучная красота и порода. А таких как Вы с орехами и прочей атрибутикой миллион и все на одно лицо и орех», «Во, чудо в перьях, еще советы дает!», «Странный комментарий от Бони. Хорошо, что еще есть на кого посмотреть в инстаграм, без подкаченных орешков, вставных сисек, закаченных губ и уменьшенных носов», «Виктория, вы уже сами еле говорите от лишней пластики лица, верхняя часть уже просто не движется, еще советуете кому какой орех иметь».
Впрочем, как и многие поклонники Бони, подписчики Бондарчук сомневаются, что ягодицы Вики — это ее собственная заслуга. Кстати, подруга главного редактора журнала Hello! Галина Агапова ответила обидчице и написала: «Может к твоему хирургу?».
у бони на фотках до двери, то потолок плывут))) ее это не смущает?) фигура у нее всегда была хорошей, но выпуклой задницы отродясь не было, а все туда же, рисует ее)
А кто такая Надежда Оболенцева?
Кто такая оболенцова не знаю а Боню знаю
Ну вот за счет Бони пиар оболенцовой и кто она такая вооще
а на месте этой муклы облонецовой я бы постеснялась такой плоский зад на пляже оголять
а на месте этой муклы облонецовой я бы постеснялась такой плоский зад на пляже оголять
Ну вот за счет Бони пиар оболенцовой и кто она такая вооще
На 4ой фотке такой перегиб в спине)))) накачанная попа и без такого перегиба видна будет =) прям какая-то массовая истерия про попу))))
у бони жопнь на певом месте, а тетке уже прилично лет для таких глупых комментариевт
У Оболенцевой фигура лучше. А форму попы не изменишь, хоть закачайся, можно только мышцы укрепить. У Бони плоская, без фотошопа видно, что нет выпуклостей )))