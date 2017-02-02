37-летняя Виктория Боня призналась, что последнее время на тренировках уделяет особое внимание мышцам ягодиц. Сама звезда уверена, что достичь таких же форм, как у нее, может любая девушка, нужно лишь трудиться в поте лица и следовать ее советам. Кстати, на днях Виктория не преминула дать свои рекомендации и 32-летней Надежде Оболенцевой.

Последнее время Виктория Боня особенно активна в Instagram — звезда не только публикует фото, но и оставляет комментарии под постами знаменитостей. Помимо комплиментов в адрес, например, Ирины Шейк, Дэвида Бэкхема, Аллы Пугачевой и Ольги Бузовой, она нередко пишет и критические замечания. На днях досталось Надежде Оболенцевой. 1 февраля на странице ее подруги Светланы Бондарчук появился ролик, на котором Надя демонстрирует фигуру в бикини. Девушка наверняка и не подозревала, что это видео привлечет внимание Виктории.

«Наде нужно к моему тренеру сходить подкачать орешек», — написала Боня под постом Оболенцевой.

Фанаты девушки не оставили выпад бьюти-блогера: «У Надежды все идеально. Штучная красота и порода. А таких как Вы с орехами и прочей атрибутикой миллион и все на одно лицо и орех», «Во, чудо в перьях, еще советы дает!», «Странный комментарий от Бони. Хорошо, что еще есть на кого посмотреть в инстаграм, без подкаченных орешков, вставных сисек, закаченных губ и уменьшенных носов», «Виктория, вы уже сами еле говорите от лишней пластики лица, верхняя часть уже просто не движется, еще советуете кому какой орех иметь».

Впрочем, как и многие поклонники Бони, подписчики Бондарчук сомневаются, что ягодицы Вики — это ее собственная заслуга. Кстати, подруга главного редактора журнала Hello! Галина Агапова ответила обидчице и написала: «Может к твоему хирургу?».