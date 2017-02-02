Психологи во главе с доктором Кионом Уэстом из Лондонского университета провели опрос среди 850 британцев на предмет их способности проводить время полностью обнаженными. Проанализировав ответы, ученые выяснили, что те, кто ходят дома голыми, счастливее тех, кто этого не делает. 6 отважных женщин решили доказать это на собственном примере — они снялись обнаженными и рассказали о своих ощущениях.
Вы никогда не догадаетесь, сколько лет этим обнаженным женщинам
Недавно проведенное в Великобритании исследование показало, что 64% женщин не довольны своим весом и формами. Сравнивая себя с красавицами на страницах глянцевых журналов, большинство опрошенных не чувствуют себя привлекательными в своем собственном теле. Как оказалось, чтобы исправить ситуацию, достаточно чаще ходить голышом или смотреть на обнаженных людей. Вот, например, на этих британок разных возрастов, которые искренне гордятся своими телами.
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Блин, какая я красотка, оказывается! Вуман, спасибо за статью))
конечно не догадаемся, большинство выглядят старше своего возраста
конечно не догадаемся, большинство выглядят старше своего возраста
Пятеро из них совершенно нормальные, одна чуть полная. Может и стоит ей отказаться от макарон и вина, чтобы привести тело в порядок и уменьшить количество лишнего веса. Ей это тело ещё долго носить и оно должно быть здоровым.
в общем, мне кажется все не плохо выглядят, единственное 2-ая девушка для своего возраста спокойно можно выглядеть лучше, девушка № 4 живот ужасный
Вот и проблема нашей страны! Мы обсалютно не терпимы к другим людям!!! Толстые, худые-да какая разница!!! Женщины красивые, разные. А мы в комментариях накинулись! "Похудейте", " откажитесь от макарон и вина" - я вас умоляю, оставьте при себе свои экспертные мнения! Проще люди, проще.
что-то я отвыкла от голых фоток без ретуши, в глаза первым делом бросился цвет ног всех. девушек в холодной студии что ли снимали? они все синенькие!
68 лет вобще отлично для своих годков
Боже мой, мне тоже 47, да я красотка по сравнению с рыжей дамой сорока семи лет... Чет она себя так запустила то... живот, задница.... Да, русские женщины самые красивые!!!!
Вот и проблема нашей страны! Мы обсалютно не терпимы к другим людям!!! Толстые, худые-да какая разница!!! Женщины красивые, разные. А мы в комментариях накинулись! "Похудейте", " откажитесь от макарон и вина" - я вас умоляю, оставьте при себе свои экспертные мнения! Проще люди, проще.