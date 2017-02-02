Недавно проведенное в Великобритании исследование показало, что 64% женщин не довольны своим весом и формами. Сравнивая себя с красавицами на страницах глянцевых журналов, большинство опрошенных не чувствуют себя привлекательными в своем собственном теле. Как оказалось, чтобы исправить ситуацию, достаточно чаще ходить голышом или смотреть на обнаженных людей. Вот, например, на этих британок разных возрастов, которые искренне гордятся своими телами.

1 2 3 4 5 6 7 6 британок приняли участие в откровенной фотосессии и рассказали о том, как полюбили свое тело

Психологи во главе с доктором Кионом Уэстом из Лондонского университета провели опрос среди 850 британцев на предмет их способности проводить время полностью обнаженными. Проанализировав ответы, ученые выяснили, что те, кто ходят дома голыми, счастливее тех, кто этого не делает. 6 отважных женщин решили доказать это на собственном примере — они снялись обнаженными и рассказали о своих ощущениях.