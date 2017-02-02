В прессе неоднократно появлялась информация о том, что Бейонсе ждет второго ребенка. И, наконец, она подтвердилась. В минувшую среду в своем микроблоге знаменитость опубликовала новый снимок с округлившимся животом и сообщила, что беременна двойней. А оставшиеся кадры из этой фотосессии под названием «У меня три сердца» она разместила на своем сайте.
Фото беременной Бейонсе получились очень нежными и яркими. На них певица предстает без одежды и акцентирует внимание на своем животе. На некоторых снимках знаменитость позирует со своей 5-летней дочерью Блю Айви, а на других — погружается под воду, прикрыв интимные места тканью. К слову, муж Бейонсе, рэпер Джей Зи, на кадрах замечен не был.
Чтобы не у кого не возникло подозрений, что вынашивает сурмама.
А зачем такую грудь прикрывать?
Чтобы не у кого не возникло подозрений, что вынашивает сурмама.
Эко помогло. но фотосессия, и правда, не очень
Чтобы не у кого не возникло подозрений, что вынашивает сурмама.
А если предположить, что именно сур.мама вынашивает , то что с того? Это ее выбор, который не делает ее не хуже, ни лучше.
Пошло и некрасиво. Зачем?
Мне кто-то только что наcрал в глаза!
Пугающая жутковатая фотосессия...это ж надо так беременную снять некромантски ..бррр
Фу бьенсе никогда не отличалась хорошим вкусом,фото верх пошлости и дурновкусия.Она слепая или ей действительно нравятся эти фото,не ожидала от неё такой дурости.
Зачем все беременные делают такие фотосессии, на обложках журналов, это же некрасиво( зачем выставлять это напоказ?