1 февраля Бейонсе объявила поклонникам, что ждет двойню. Эта новость вызвала настоящий ажиотаж как в западных, так и российских СМИ. А спустя день певица порадовала фанатов и журналистов новой откровенной фотосессией. Снимки звезда разместила на своем сайте.

В прессе неоднократно появлялась информация о том, что Бейонсе ждет второго ребенка. И, наконец, она подтвердилась. В минувшую среду в своем микроблоге знаменитость опубликовала новый снимок с округлившимся животом и сообщила, что беременна двойней. А оставшиеся кадры из этой фотосессии под названием «У меня три сердца» она разместила на своем сайте.

Фото беременной Бейонсе получились очень нежными и яркими. На них певица предстает без одежды и акцентирует внимание на своем животе. На некоторых снимках знаменитость позирует со своей 5-летней дочерью Блю Айви, а на других — погружается под воду, прикрыв интимные места тканью. К слову, муж Бейонсе, рэпер Джей Зи, на кадрах замечен не был.